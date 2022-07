La police identifie un suspect en général, disons qu’une personne est morte après avoir tiré à Langham, en Saskatchewan.

Une alerte d’urgence indique qu’une personne est morte et que le suspect est en liberté après une « fusillade » à Langham, en Saskatchewan.

Le suspect, Justin Heimbecker, mesure six pieds trois pouces et a les yeux bruns. Il a été vu pour la dernière fois à pied et on pense qu’il était armé, bien que la police ne sache pas où il se trouve ni s’il a accès à un véhicule, selon l’alerte.

Langham est à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Saskatoon. La première alerte sur l’incident a été émise à 7h40 CST vendredi. Une mise à jour ultérieure avec la description de Heimbecker a été publiée peu après 9 h CST.

La conseillère municipale Carol Epp a déclaré vendredi matin qu’il n’était pas clair jusqu’à présent ce qui se passait exactement.

“Nous restons à l’intérieur donc nous ne sommes pas sortis. Nous avons vu passer des voitures de police, nous avons entendu des sirènes, mais c’est tout”, a déclaré Epp. “Il y a mille choses sur Facebook mais personne ne semble le savoir.”

Des agents de Langham, en Saskatchewan, recherchent Justin Heimbecker, qui, selon la police, est le suspect d’une fusillade vendredi matin dans la ville. (Don Somers/CBC)

On dit aux résidents de la région de Langham de se mettre à l’abri, de verrouiller les portes et les fenêtres et de ne quitter aucun endroit sécurisé.

“J’ai un peu jeté un coup d’œil par ma porte quand j’ai reçu l’avertissement, mais je n’ai vu personne”, a déclaré Mitch Deschambeault, propriétaire du Three Bean Cafe à Langham. “Je pense que tout le monde s’est déjà enfermé et tout. Nous avons décidé de ne pas ouvrir les portes évidemment, alors j’attends juste de voir plus d’informations.”

La GRC réagit et a demandé au public de ne pas divulguer les emplacements des agents sur les réseaux sociaux.

L’alerte indique que plus d’informations seront publiées dès qu’elles seront disponibles.