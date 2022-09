Après des semaines d’enquête sur le meurtre de PnB Rock, le département de police de Los Angeles a annoncé l’identité d’une personne impliquée dans le meurtre.

Plus tôt ce mois-ci, PnB Rock a été assassiné de manière insensée alors qu’il mangeait avec sa petite amie au Roscoe’s Chicken and Waffles dans le sud de Los Angeles et le LAPD a travaillé dur pour résoudre l’affaire. À l’époque, la police a seulement révélé qu’il avait reçu une balle dans la poitrine et qu’on lui avait volé ses bijoux avant que le suspect ne s’échappe dans une voiture de fuite en attente.

La police a également mis les prêteurs sur gages en état d’alerte, car ils pensaient que les bijoux volés seraient récupérés et aideraient à capturer le ou les suspects.

La police identifie un suspect dans l’enquête sur le meurtre de PnB Rock

Des semaines après la fusillade mortelle, le département de police de Los Angeles nomme enfin un suspect selon TMZ. Mercredi, le LAPD a nommé Freddie Lee Trône comme « une personne impliquée » dans le meurtre du 12 septembre. La police a rapporté avoir déjà arrêté le fils de Trone, âgé de 17 ans, en lien avec le meurtre. La police pense que son fils était le tireur et qu’il était le conducteur de la fuite. Un autre mystère a également été résolu avec la police révélant que le couple était déjà chez Roscoe en attente avant l’arrivée de PnB Rock. Trone est toujours en liberté et doit être considéré comme armé et dangereux. La police avertit le public si elle a des informations sur sa localisation ou si elle le repère, contactez les autorités ou composez le 911 immédiatement.

Vous pouvez voir la photo publiée du suspect ci-dessous.