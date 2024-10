La police identifie un homme tué par des policiers et publie une vidéo de la fusillade

20 octobre — Matthew « Solo » Garcia était menotté à l’intérieur d’un SUV de la police d’Albuquerque dans un motel d’East Central vendredi lorsque les policiers ont tenté de lui retirer une arme à feu qu’ils prétendaient que Garcia avait derrière le dos.

Une vidéo de la police montre Garcia et les policiers se débattant pendant plusieurs secondes avant que des coups de feu ne soient tirés.

Lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, le chef de la police Harold Medina a déclaré qu’il avait publié la dernière vidéo de revers montrant une partie de l’incident pour « s’assurer que les informations appropriées sont disponibles » concernant la fusillade mortelle de Garcia, 39 ans, et « pour apporter des assurances à le public que nous enquêtons sur ce sujet. » L’autre vidéo qu’il a publiée samedi montre une confrontation entre la police et des manifestants vendredi soir.

Le chef de la police a déclaré qu’il n’avait pas diffusé l’intégralité de la vidéo de la fusillade dimanche car les deux policiers impliqués devaient être interrogés.

Vendredi, la police a abattu Garcia alors qu’il était menotté devant le Tewa Motor Lodge à Central et Alvarado.

Dans la dernière vidéo sur le revers, un officier a demandé à Garcia : « Qu’est-ce que tu as dans la main, mec ? »

« Une arme à feu », a répondu Garcia.

Les policiers ont tenté d’éloigner l’arme à feu de Garcia.

« Arrêtez », a dit un officier. « Mec, arrête. »

« Arme, arme, arme », a déclaré un autre officier.

« L’obtenir. »

Des coups de feu ont été tirés.

L’incident s’est produit lors d’une opération ciblant les activités criminelles au motel. Medina a déclaré que Garcia avait trois mandats d’arrêt en suspens lorsqu’il a été arrêté.

On ne sait pas si les policiers ont fouillé Garcia à la recherche d’armes lorsqu’il a été menotté et placé dans le SUV de la police, et si les policiers ont suivi le protocole approprié.

« C’est quelque chose que notre enquête administrative devra déterminer », a déclaré Medina.

Quelques heures après la fusillade de vendredi, une trentaine de personnes ont manifesté devant le Tewa Motor Lodge, ce qui a abouti à l’arrestation de Sean Kinney, 21 ans, et d’Emery Schmidt, 34 ans.

Schmidt a été accusé de coups et blessures sur un agent de la paix, un crime au quatrième degré, et de refus d’obéir ou de se conformer à un agent, un délit. Kinney est accusé de résistance, d’évasion ou d’entrave à un officier, un délit, et de conduite désordonnée, un délit mineur.

Dans une vidéo de vendredi soir, une personne s’est approchée et a arraché la bande de la scène de crime, utilisée pour définir le périmètre des enquêtes, et les policiers interviennent pour l’arrêter. Plusieurs personnes ont tenté de se placer devant la personne qui a déchiré le ruban adhésif et une bagarre s’est ensuivie avec la police.

Au cours de la bagarre, on n’a pas vu grand-chose puisque des cris ont été entendus avant que la police ne cloue au moins un manifestant au sol et ne le mette pendant qu’un autre policier poussait les gens dans la foule.

Medina a déclaré que quelqu’un avait frappé un policier.

« Ne frappez pas mes officiers », a déclaré Medina dimanche. « Si vous frappez mes agents, je m’attends à ce qu’ils vous arrêtent, vous emmènent en prison, et nous veillerons à obtenir toutes les preuves possibles auprès du bureau du procureur afin que vous soyez poursuivi. »

Medina a déclaré qu’il y aurait deux enquêtes concernant la fusillade : une enquête criminelle pour voir si le recours à la force par les policiers était « conforme à la loi », et une enquête interne pour déterminer si des violations administratives ont été commises.

Pendant que la police enquête, la famille de Garcia continue de pleurer.

« Je n’ai jamais pu dire au revoir à mon père », a déclaré Azul Diamond Garcia, la fille de 9 ans de Garcia, à la foule lors d’une manifestation devant le siège de l’APD dimanche soir. « Il me manque vraiment, vraiment. »

Environ 75 personnes sont venues montrer leur soutien à la famille Garcia, qui a remercié tout le monde d’être là.

« Mon petit-fils voulait devenir policier », a déclaré la mère de Matthew, Bernadette Garcia. « Maintenant, il les déteste. Ils ont ôté la vie à son père. »