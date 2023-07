La police identifie l’homme qui a vandalisé le Colisée — RT Games & Culture

Les forces de l’ordre en Italie ont découvert l’identité d’un touriste capturé sur une vidéo virale vandalisant les murs du Colisée à Rome, a annoncé jeudi le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano.

« Reconnaissant à l’Arma Dei Carabinieri d’avoir rapidement identifié l’auteur présumé de l’acte non civilisé et absurde commis au Colisée », a écrit le ministre, ajoutant que l’incident avait « offensé tous ceux à travers le monde qui apprécient la valeur de l’archéologie, des monuments et de l’histoire. »

Sangiuliano a également exprimé son espoir que « la justice suivra son cours » avec l’application rigoureuse de la loi, confirmant que « S’il s’agit d’un procès, le ministère de la culture se constituera partie civile.

ROME—Le gouvernement italien cherche à identifier ce touriste, qui a gravé le nom de sa petite amie, « Hayley », dans le mur du Colisée. Ne visitez PAS un pays et dégradez des monuments historiques et/ou sacrés. pic.twitter.com/ngcJ4jI8Ct — Bree A Dail (@breeadail) 26 juin 2023

Selon le Daily Mail, le touriste qui a utilisé une clé pour graver les mots « Ivan + Haley 23 » sur les murs de l’arène vieille de 2 000 ans a été identifié comme étant un instructeur de fitness d’origine bulgare nommé Ivan Dmitrov.

Le point de vente affirme avoir trouvé les profils de médias sociaux du jeune homme de 27 ans et découvert qu’il vit actuellement en Grande-Bretagne avec sa petite amie de longue date Hayley Bracey, 33 ans.

L’agence d’application de la loi Arma Dei Carabinieri a confirmé que l’auteur réside au Royaume-Uni, notant que l’enquête est toujours dans sa phase préliminaire et que le suspect « doit se considérer innocent jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée. »















Si la culpabilité de Dmitrov est confirmée, il pourrait encourir une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 € (21 690 $) ainsi qu’un maximum de cinq ans derrière les barreaux.

L’épisode n’est que le dernier du genre, car des touristes du monde entier ont été condamnés à plusieurs reprises à des amendes pour avoir vandalisé le Colisée, considéré comme le plus grand amphithéâtre du monde.

En 2014, un touriste russe a été condamné à une amende de 20 000 € pour avoir gravé la lettre « K » sur une partie de la maçonnerie. Un an plus tard, deux Américains ont également été arrêtés pour avoir gravé leurs initiales sur la structure. En 2017, le Colisée a été vandalisé avec de la peinture noire en aérosol, et en 2020, la police a également arrêté un touriste irlandais pour avoir gravé son nom sur les murs.