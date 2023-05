La police identifie le meurtrier dans le meurtre de Sharron Prior, 16 ans, au Québec en 1975

Eric Racicot, détective de la police de Longueuil dans l’affaire du meurtre de Sharron Prior en 1975, s’entretient avec sa mère Yvonne à la suite d’une conférence de presse où l’identité du tueur a été confirmée le mardi 23 mai 2023 à Longueuil, au Québec. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi Banderoles lors d’une conférence de presse où la police a confirmé l’identité du meurtrier du meurtre de Sharron Prior en 1975 le mardi 23 mai 2023 à Longueuil, au Québec. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi Moreen, à gauche, et Doreen Prior parlent de leur sœur Sharron lors d’une conférence de presse où la police a confirmé l’identité du meurtrier du meurtre de Sharron Prior en 1975 le mardi 23 mai 2023 à Longueuil, au Québec. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

La police de la région de Montréal dit qu’elle travaille avec les forces de l’ordre au Canada et aux États-Unis pour déterminer si un homme nouvellement lié à une affaire froide de 1975 pourrait avoir été responsable d’autres meurtres non résolus.

Des enquêteurs de Longueuil, au Québec, au sud de Montréal, ont déclaré mardi que des preuves ADN établissent avec certitude que Franklin Maywood Romine a violé et assassiné Sharron Prior, âgée de 16 ans, il y a près de 50 ans.

Maintenant, la police dit qu’elle essaie de savoir si Romine – un criminel de carrière décédé en 1982 à l’âge de 36 ans – a pu avoir d’autres victimes.

« Nous y travaillons déjà, mais pas seulement au Canada, nous travaillons également avec le FBI pour voir s’il y a un lien avec d’autres affaires froides aux États-Unis », a déclaré le sergent-détective de la police de Longueuil. Eric Racicot, qui a enquêté sur l’affaire froide Prior, a déclaré aux journalistes.

La sœur cadette de Prior, Doreen, a déclaré que la confirmation que la police avait identifié le meurtrier de sa sœur avait mis fin à «un voyage long et difficile».

Ce voyage a commencé le week-end de Pâques en 1975, alors qu’elle, sa sœur jumelle et leur frère regardaient par la fenêtre de la maison familiale du quartier Pointe-St-Charles de Montréal dans l’espoir de voir Sharron Prior rentrer chez elle.

« La résolution de l’affaire Sharron ne ramènera jamais Sharron », a déclaré Doreen Prior mardi. « Mais savoir que son assassin n’est plus sur cette terre et ne peut plus tuer nous amène à une sorte de fermeture. »

Maureen Prior, la sœur jumelle de Doreen, a remercié Racicot et le Lt.-Det. Sophie Touga pour ne jamais avoir abandonné l’affaire.

« Sans vos compétences, votre dévouement et vos innombrables heures d’enquête, nous ne serions pas entendus aujourd’hui », a-t-elle déclaré. « Vous avez poussé la nouvelle technologie à ses limites et nous avez apporté des réponses que nous attendions depuis 48 ans. »

Le viol et le meurtre de Prior n’avaient pas été résolus depuis sa disparition le 29 mars 1975, après être partie rencontrer des amis dans une pizzeria près de chez elle. Son corps a été retrouvé trois jours plus tard dans un boisé de Longueuil.

La police a enquêté sur 122 suspects, mais Romine n’en faisait pas partie.

En 2015, les scientifiques ont séquencé un profil ADN complet d’une chemise utilisée pour retenir Prior – mais ce spécimen n’était qu’une correspondance partielle avec un échantillon trouvé sur son jean.

Mais en 2022, la technologie s’était améliorée, permettant aux scientifiques d’amplifier de petits échantillons d’ADN pour les étudier. Cette année-là, Racicot a envoyé la chemise et le jean au laboratoire de sciences juridiques de Québec pour un nouveau test, et pour la première fois, un échantillon complet et correspondant a été trouvé sur les deux vêtements.

C’est alors que le laboratoire de sciences juridiques propose une nouvelle technique : l’analyse du chromosome Y dans l’échantillon d’ADN.

Transmis sans modification de père en fils, le chromosome Y peut être comparé à des échantillons d’ADN dans des bases de données contenant des milliers de profils collectés auprès de personnes grâce à des kits de test commerciaux de sociétés telles que 23andMe ou AncestryDNA.

Le chromosome Y trouvé sur le jean et la chemise a été comparé à des profils dans une base de données américaine et il correspondait à un nom de famille : Romine.

Alors que le laboratoire de sciences juridiques du Québec reconstruisait un arbre généalogique Romine, le travail policier de Racicot l’a amené à déterminer qu’un Franklin Maywood Romine vivait à Montréal au moment du meurtre et que d’autres preuves le désignaient. L’apparence de Romine correspondait à la description physique du suspect par un témoin; La voiture de Romine était compatible avec les traces de pneus sur le site où la police a retrouvé le corps de Prior il y a 48 ans.

Pendant ce temps, des scientifiques québécois ont retracé l’ADN de Romine à quatre frères de Virginie-Occidentale. Et le 2 mai, Racicot et plusieurs collègues étaient présents lorsque les autorités locales de Virginie-Occidentale ont exhumé les restes de Romine pour des tests ADN afin de confirmer son lien avec le crime.

« La résolution de cette affaire froide repose sur de nouvelles techniques d’enquête mais aussi sur les progrès de la biologie médico-légale », a déclaré Racicot aux journalistes. « Ce sont de nouveaux outils que nous n’avions pas il y a quelques années et c’est un outil puissant. »

L’ADN est « comme une piste directrice », a-t-il déclaré. « Cela doit encore être confirmé par des techniques d’investigation classiques. »

Romine, dont le casier judiciaire a commencé quand il était enfant, était en fuite devant la loi en Virginie-Occidentale au moment de la mort de Prior. En liberté conditionnelle depuis 1973, il faisait face à de nouvelles accusations d’introduction par effraction et de viol.

Il s’est enfui à Montréal, où il a vécu jusqu’à environ sept mois après le meurtre de Prior, lorsqu’il a été arrêté par la police de Montréal et extradé vers les États-Unis. Mais en 1982, il était de retour dans la ville. Il y mourut de causes inconnues, mais son corps fut enterré dans sa ville natale de Fraziers Bottom, en Virginie-Occidentale.

