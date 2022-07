La police identifie deux victimes dans un accident qui a tué sept personnes au sud de Marengo dimanche matin – Shaw Local

Sept personnes, dont cinq enfants, ont été tuées dans un accident de la circulation impliquant deux véhicules tôt dimanche matin, ont indiqué des responsables.

Le district de protection contre les incendies du Hampshire a répondu à un accident de la circulation vers 2 h 13 dimanche du côté ouest de la I-90 au sud de Marengo, selon un communiqué de presse publié dimanche par le district.

Parmi les personnes tuées figuraient Jennifer Fernandez, 22 ans, de Carpentersville, et Lauren Dobosz, 31 ans, de Rolling Meadows, a annoncé dimanche la police de l’État de l’Illinois. Les enfants, qui n’ont pas été nommés, comprenaient deux filles de 13 ans, une de sept ans, une de six ans et une de cinq ans, toutes de Rolling Meadows.

Thomas Dobosz, 32 ans, de Rolling Meadows, qui était l’un des conducteurs, a été grièvement blessé.

Dobosz conduisait une camionnette pleine grandeur du côté ouest de la I-90, lorsque Fernandez, au volant d’une Acura TSX 2010, a heurté l’avant de la camionnette alors qu’il conduisait dans le mauvais sens, a annoncé la police d’État. On ne sait pas pour le moment pourquoi Fernandez conduisait dans la mauvaise direction.

Un véhicule a pris feu tandis que l’autre a subi de lourds dégâts, indique le communiqué. Les deux à un moment donné ont été engloutis, a déclaré la police d’État.

Au cours de l’enquête initiale, toutes les voies en direction ouest de la I-90 ont été fermées pour enquête, le trafic étant détourné vers Anthony Road, indique le communiqué. Mais toutes les voies sont maintenant ouvertes.

Outre le Hampshire, les services d’incendie de Marengo, Gênes et Pingree Grove ont tous apporté leur aide.

L’accident fait l’objet d’une enquête par la police de l’État de l’Illinois. La police d’État n’a pas répondu aux demandes immédiates de commentaires.

