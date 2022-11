La police haïtienne perd brièvement le contrôle d’une voiture blindée

LA HAVANE (AP) – Quelques semaines seulement après que les États-Unis et le Canada ont envoyé une flotte de véhicules blindés en Haïti pour tenir les gangs à distance, la police haïtienne a brièvement perdu le contrôle de l’une des voitures, ont confirmé vendredi des responsables.

L’incident témoigne du chemin difficile à parcourir pour le pays des Caraïbes paralysé par la guerre des gangs et aux prises avec sa pire crise depuis des années.

La voiture blindée roulait à la périphérie de la capitale lorsqu’elle a été prise dans une fosse de sable et a été agressée par des mineurs brandissant des cocktails Molotov, a déclaré Renata Segura, directrice adjointe de l’Amérique latine et des Caraïbes pour International Crisis Group – une organisation non gouvernementale qui tente de prévenir ou résoudre les conflits.

Segura était en contact direct avec des responsables connaissant le problème mais qui ont demandé à ne pas être identifiés.

La police a fui le véhicule pour tenter d’éviter un conflit armé, a-t-elle déclaré, et une vidéo confirmée par l’Associated Press montre de jeunes hommes entourant le véhicule beige étiqueté “POLICE” tout en tirant des armes automatiques en l’air, en applaudissant et en enregistrant une vidéo sur leurs téléphones.

Le véhicule blindé faisait partie d’une flotte envoyée par les États-Unis et le Canada le mois dernier, acheté par des responsables haïtiens pour un montant non confirmé. Cela faisait partie d’un effort des deux pays qui, selon le secrétaire d’État Antony Blinken, aiderait à “couper le nœud de l’insécurité” qui a permis aux gangs de créer une crise humanitaire en Haïti.

La police a déclaré vendredi avoir récupéré le véhicule par la suite. Il n’était pas immédiatement clair si quelqu’un avait été tué ou blessé au cours du processus.

L’incident survient quelques jours après que le plus grand gang du pays et son chef Jimmy Cherizier, un ancien policier surnommé “Barbecue”, aient levé le blocus du principal dépôt de carburant du pays à Port-au-Prince.

Le blocus a aggravé l’agitation en Haïti, qui est sous le choc depuis l’assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Le chaos a stimulé un énorme exode migratoire de l’île.

Megan Janetsky, L’Associated Press