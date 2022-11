La police haïtienne perd brièvement le contrôle d’une voiture blindée

L’incident témoigne du chemin difficile à parcourir pour le pays des Caraïbes paralysé par la guerre des gangs et aux prises avec sa pire crise depuis des années.

LA HAVANE – Quelques semaines seulement après que les États-Unis et le Canada ont envoyé une flotte de véhicules blindés en Haïti pour tenir les gangs à distance, la police haïtienne a brièvement perdu le contrôle de l’une des voitures, ont confirmé vendredi des responsables.

La voiture blindée roulait à la périphérie de la capitale lorsqu’elle a été prise dans une fosse de sable et a été agressée par des mineurs brandissant des cocktails Molotov, a déclaré Renata Segura, directrice adjointe de l’Amérique latine et des Caraïbes pour International Crisis Group – une organisation non gouvernementale qui tente de prévenir ou résoudre les conflits.