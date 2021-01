La police guatémaltèque a commencé à démanteler une caravane de centaines de migrants pour la plupart honduriens qui avaient campé dans une rue tout en essayant de rejoindre les États-Unis, après que leur voyage ait été interrompu par des responsables, ont déclaré les autorités chargées de l’immigration.

Dans des vidéos diffusées à la télévision et partagées sur les réseaux sociaux, des lignes de forces de sécurité ont pu être vues marchant avec des boucliers et des matraques vers des migrants dans le village de Vado Hondo, à l’est du pays, à environ 55 kilomètres des frontières du Honduras et du Salvador. .

Le Guatemala continue d’utiliser des soldats et des policiers pour arrêter la caravane. Ici, les forces guatémaltèques ont bloqué une autoroute pour empêcher les immigrants d’avancer. Les gens de la caravane ont quitté la zone et empruntent les rues secondaires. Vidéo de Vado Hondo via @mmendoza_GT pic.twitter.com/dPxvyNalir – Adolfo Flores (@aflores) 18 janvier 2021

La @PNCdeGuatemala informa que ha dispersado la #CaravanaMigrante y liberado la carretera bloqueada el kilómetro 177 en Vado Hondo, Chiquimula. Se reportan varias personas heridas. pic.twitter.com/JsNGfQcYPW – 45tv (@ 45tv1) 18 janvier 2021

Algunos grupos de la #CaravanaMigrante vuelven a reagruparse y buscan continuar su paso por el km 177 de #VadoHondo #Chiquimula, la @PNCdeGuatemala nuevamente les ha impedido el paso. pic.twitter.com/oMtgri92wP – Daniel Collín (@ danielcollin01) 18 janvier 2021

Environ 2 000 migrants ont campé dans une rue à la suite de leurs escarmouches avec les troupes guatémaltèques dimanche, le blocus provoquant des files de véhicules de 30 kilomètres de long.

La police civile nationale du Guatemala et l’armée ont nettoyé le camp lundi, après que les campeurs n’aient pas répondu aux avertissements, ils seraient expulsés s’ils restaient sur place.

Certains migrants ont jeté des pierres et d’autres objets sur les soldats, plusieurs blessés ayant été rapportés par les médias locaux.

Trois groupes d’environ 3 000 personnes chacun sont entrés au Guatemala vendredi et samedi soir, pour tenter d’échapper à la pauvreté exacerbée par la pandémie et les dégâts causés par les ouragans. La plupart des participants n’ont pas présenté les tests Covid-19 négatifs requis.

Les autorités guatémaltèques ont déclaré que 1 568 migrants avaient été renvoyés au Honduras depuis vendredi et 100 autres au Salvador.

