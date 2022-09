La police grecque découvre un grand groupe de migrants à la frontière turque

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – Les autorités grecques affirment avoir localisé un grand groupe de migrants sur un îlot du côté grec d’une rivière qui longe la frontière avec la Turquie, qui est un point de passage majeur pour les personnes entrant illégalement en Europe.

Un communiqué de la police a indiqué jeudi qu’une opération de recherche et de sauvetage était en cours pour évacuer les migrants de l’îlot de la rivière Evros. Le niveau d’eau à cette époque de l’année est peu profond, ce qui permet une traversée facile à pied en de nombreux points.

La police a déclaré avoir lancé l’opération après que les autorités turques les ont informées que plus de 300 migrants se trouvaient sur l’îlot grec.

Aucune information n’était disponible sur le nombre précis de migrants, leur nationalité ou leur état de santé.

Les relations entre les rivaux régionaux, la Grèce et la Turquie, sont au plus bas et Athènes accuse régulièrement Ankara d’encourager les migrants à entrer illégalement sur le territoire grec. La Turquie accuse à son tour les autorités grecques de refouler illégalement les migrants qui sont passés du côté grec, sans leur permettre de demander l’asile.

Le mois dernier, un groupe de 38 migrants a été retrouvé sur un îlot grec après plusieurs jours d’informations selon lesquelles ils étaient poussés d’un côté à l’autre de la frontière.

___

The Associated Press