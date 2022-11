La police grecque arrête un suspect allemand recherché sur 4 mandats d’arrêt

THESSALONIQUE, Grèce (AP) – La police grecque a annoncé avoir arrêté un citoyen allemand de 35 ans qui fait l’objet de quatre mandats d’arrêt en cours pour fraude et cybercriminalité, trois allemands et un international.

La division du crime organisé et de la traite des êtres humains de la police de Thessalonique a annoncé samedi avoir trouvé plus de 1 000 photos et vidéos de pédopornographie dans le téléphone portable du suspect lors de son arrestation jeudi.

L’homme, installé en Grèce depuis 2019, a été incarcéré dans l’attente de l’examen des demandes d’extradition. Il fera également face à un procureur grec la semaine prochaine pour avoir usurpé l’identité d’un officier de police allemand et grec.

Le suspect, dont la mère était grecque, avait montré ce qui s’est avéré être une fausse carte d’identité d’un policier allemand dans tout le nord de la Grèce, affirmant qu’il faisait partie d’une unité spéciale enquêtant sur des réseaux de pédophiles. Il s’est également fait passer pour un policier grec, qui s’est récemment rendu dans un hôpital vêtu d’un uniforme de police, qui a été retrouvé chez lui.

La police a déclaré avoir également trouvé dans la voiture et la maison du suspect deux plaques d’immatriculation censées provenir de véhicules de l’État allemand, dont au moins une était fausse, ainsi que de faux relevés de salaire des autorités de l’État allemand.

Costas Kantouris, Associated Press