La police grecque arrête un suspect allemand recherché sur 4 mandats d’arrêt

THESSALONIQUE, Grèce – La police grecque a annoncé avoir arrêté un citoyen allemand de 35 ans qui fait l’objet de quatre mandats d’arrêt en cours pour fraude et cybercriminalité, trois allemands et un international.

La division du crime organisé et de la traite des êtres humains de la police de Thessalonique a annoncé samedi avoir trouvé plus de 1 000 photos et vidéos de pédopornographie dans le téléphone portable du suspect lors de son arrestation jeudi.