La police ghanéenne arrête 49 personnes alors que le coût de la vie élevé déclenche des manifestations de rue | Caractéristiques

Accra, Ghana – Au moins 49 personnes ont été arrêtées jeudi à Accra, la capitale du Ghana, alors que la police tentait d’empêcher jeudi les manifestants qui tentaient de prendre d’assaut le siège du gouvernement – ​​Jubilee House – en raison d’une crise économique persistante.

La police, selon des témoins oculaires, a agressé physiquement les manifestants qui s’étaient rassemblés dans leurs tenues rouges et noires pour montrer leur colère face aux difficultés que connaît ce pays d’Afrique de l’Ouest. Certains journalistes ont également été arrêtés puis relâchés.

« Ils nous ont forcés à monter dans un bus en attente et nous ont agressés physiquement au poste de police. J’ai eu une coupure au bras gauche », a déclaré au téléphone à Al Jazeera Richard Allotey, un diplômé au chômage de 32 ans qui était également présent à la manifestation. « Nous n’étions pas armés. Nous sommes simplement allés exprimer nos doléances concernant la mauvaise gestion de l’économie et la police nous a frappés.

La manifestation a été organisée par Democracy Hub, un groupe de défense de la gouvernance qui a condamné le recours à la « force brute pour contrecarrer une manifestation pacifique », selon un communiqué publié jeudi. Nous avons « prouvé que nous ne sommes effectivement pas des gens timides », ajoute le communiqué.

La porte-parole de la police, Juliana Obeng, n’a pas commenté ces abus, mais a déclaré qu’ils avaient été arrêtés « en relation avec un rassemblement illégal », citant une procédure judiciaire de dernière minute engagée par la police pour arrêter la manifestation prévue.

« Nous tenons à déclarer que la police ne prend pas plaisir à empêcher un groupe de manifester… L’exception, dans ce cas, est le désaccord de la police avec les organisateurs sur le fait que le lieu est une zone de sécurité », a déclaré Obeng dans un communiqué.

Le plus grand parti d’opposition du Ghana, le Congrès national démocratique (NDC), a qualifié les affrontements de jeudi entre la police et les civils de « honte ».

« Nous condamnons l’action de la police car il n’était pas nécessaire de recourir à la force brutale contre des manifestants pacifiques qui sont véritablement préoccupés par la mauvaise gouvernance et la corruption dans ce pays », a déclaré à Al Jazeera son secrétaire général, Fiifi Kwetey.

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, de nombreux Ghanéens ont critiqué le gouvernement pour avoir utilisé la force pour réprimer les manifestations civiles.

« Ces gens empruntent en notre nom », a posté le chanteur populaire Black Sherif en pidgin anglais, en référence à la situation d’endettement croissante. « Et si les gens dont vous documentez les luttes pour aller demander de l’argent veulent des comptes, vous envoyez Koti [a local word for police] font-ils qu’ils les battent ? Dieu sait que cette bataille est la nôtre.

Une économie chancelante et une vague de protestations

Cette manifestation était la dernière d’une série de manifestations contre le gouvernement dirigé par Nana Akufo-Addo, alors que l’économie traverse sa pire crise depuis une génération. Les syndicats et les commerçants ont protesté l’année dernière contre la hausse des prix des factures de services publics, des loyers et des transports.

Le Ghana, autrefois présenté comme le symbole de la bonne gouvernance en Afrique, est aux prises avec un chômage élevé ; Dans un pays où l’âge médian est de 20,2 ans, 12 pour cent des jeunes sont au chômage et 65 pour cent sont sous-employés, selon l’Organisation internationale du travail. Le coût de la vie a également grimpé en flèche, en grande partie à cause de l’économie criblée de dettes qui a vacillé au cours des sept années de mandat d’Akufo-Addo.

La dette publique a atteint 49,7 milliards de dollars fin avril, selon les documents de la banque centrale.

Le principal exportateur de cacao n’a pas pu rembourser sa dette afin de préserver les réserves de change de sa banque centrale, qui s’épuisent rapidement. Il bénéficie également actuellement d’une aide de secours de 3 milliards de dollars du FMI au cours des trois prochaines années, ce qui en fait le pays africain le plus endetté auprès de l’institution, selon données des Finances trimestrielles du FMI pour juillet 2023.

Les militants et les militants anticorruption accusent le gouvernement de mauvaise gestion des finances publiques et affirment qu’ils auraient pu être utilisés pour créer des emplois et créer un environnement propice au développement du secteur privé.

La vague actuelle de manifestations de jeunes se concentre principalement sur la perception d’une corruption généralisée et du manque de responsabilité de la part des responsables gouvernementaux. Actuellement, le procureur spécial du pays enquête sur l’ancienne ministre de l’Assainissement, Cecilia Dapaah, pour détournement de fonds présumé ; elle a démissionné en juillet après que ses employées de maison auraient volé 1,3 million de dollars chez elle.

Bernard Mornah, un militant politique basé à Accra, a déclaré que cela avait conduit à un mécontentement croissant qui pourrait exploser « très bientôt ».

« L’avenir est sombre », a déclaré à Al Jazeera Mornah, l’un des principaux membres du groupe de pression Arise Ghana. « La jeunesse de ce pays se lèvera un jour et exigera ce qui lui est dû. Nos dirigeants politiques les ont laissés tomber. Où sont les emplois ?

Bright Simons, analyste du groupe de réflexion IMANI basé à Accra, est du même avis.

« Les nouvelles manifestations menées par des jeunes sont le signe d’une tentative naissante de combler le vide laissé par le mouvement établi de la société civile, y compris les ailes les plus militantes de la communauté religieuse, comme l’Église catholique autrefois bruyante », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Le gouvernement a également été accusé de réprimer la dissidence.

« Ils essaient d’utiliser des processus bureaucratiques pour retarder autant que possible toute manifestation afin de la priver de spontanéité », a déclaré Simons. « Toute tentative de résister aux tentatives de la police de superviser tous les aspects d’une manifestation conduit généralement à des tactiques de répression autoritaires. »

Cependant, le gouvernement a défendu son bilan, affirmant qu’il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie des Ghanéens.

«Il est faux de dire que l’économie est mal gérée sous le président Akufo-Addo. Beaucoup de choses se sont passées depuis que le COVID nous a frappé, couplé à la guerre en Ukraine. Nous voyons maintenant des signes de reprise économique et la situation s’améliorera à mesure que le gouvernement mettra en place des programmes pour créer des emplois », a déclaré à Al Jazeera Richard Ahiagbah, porte-parole du NPP au pouvoir.

Vendredi, un groupe de célébrités et de comédiens ghanéens s’est joint à une foule de manifestants pour se rassembler à l’endroit où s’est déroulé l’affrontement de jeudi afin de rallier le soutien du public à une autre manifestation.

« Le Ghana est dur », a déclaré à Al Jazeera l’actrice et mondaine ghanéenne Effia Odo, qui était l’une d’entre elles. «C’est notre pays. Nous devons le défendre. Si la situation s’améliore, tout sera bon pour notre génération future. Je me fiche de ce qui nous arrive aujourd’hui. Si nous sommes arrêtés, nous serons libérés sous caution et reviendrons. Ce qui s’est passé hier est honteux.