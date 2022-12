La police française se prépare à des affrontements avec des supporters marocains à Paris

La police française s’est préparée pour la demi-finale de la Coupe du monde du pays contre le Maroc mercredi, après les échauffourées qui ont suivi la victoire en quart de finale du Maroc la semaine dernière contre le Portugal.

Quelque 10 000 policiers seront mobilisés dans tout le pays, dont 5 000 personnels seront postés en Ile-de-France autour de Paris et quelque 2 200 dans la capitale, soit le double des effectifs de sécurité que lors des précédents matches clés de la Coupe du monde, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. à la télévision France 2.

“Nos amis marocains, tout comme les supporters français, sont les bienvenus pour organiser une fête et notre travail n’est pas de les empêcher de faire la fête… mais cela devra se faire dans de bonnes conditions de sécurité”, a déclaré Darmanin.

Des affrontements ont éclaté à Paris le 10 décembre après que le Maroc a vaincu le Portugal alors que les célébrations de la victoire avec des drapeaux agités et des klaxons se sont rapidement transformées en violence dans les rues alors que les émeutiers ont battu les devantures des magasins, forçant la police anti-émeute à utiliser des gaz lacrymogènes.

La France est un ancien dirigeant colonial du Maroc et compte une importante diaspora marocaine, concentrée principalement autour de Paris et de la côte méditerranéenne.

Bien que les chiffres sur l’appartenance ethnique n’existent pas en France, les estimations évaluent le nombre de Franco-Marocains et de Marocains vivant en France à environ 1 million.

DEMI-FINALES COUPE DU MONDE

Darmanin a déclaré que les Champs-Élysées de Paris – une avenue de 70 mètres de large qui est souvent le point central de célébrations sportives spontanées ainsi que de manifestations – ne seront pas fermées mercredi.

Il a dit qu’il pourrait être fermé dimanche soir après la finale de la Coupe du monde.

La préfecture de police de Paris a déclaré que les forces de sécurité se concentreront sur les Champs Elysées pour prévenir le vandalisme et les agressions.

Afin d’éviter les embouteillages dans le centre-ville, plusieurs sorties de la rocade périphérique autour de Paris seront fermées à partir de 22h00 CET et l’accès à certaines stations de métro sera limité.

A partir de 18h00 CET environ, deux heures avant le début du match, quelque 500 points de contrôle seront mis en place à Paris et ailleurs et les supporters seront recherchés pour les feux d’artifice et les fumigènes.

Darmanin a déclaré que beaucoup pourrait dépendre de la météo, car la France connaît une vague de froid inhabituelle, avec des températures inférieures à zéro et de la neige attendue dans une grande partie du nord de la France.

“La météo, qui n’est pas très propice aux rassemblements en plein air, mais on s’attend à ce que peu importe la météo, les gens veuillent exprimer leur bonheur, ce qui est effectivement légitime”, a déclaré Darmanin.