La police française sauve 6 migrantes coincées dans un camion, suscitant des inquiétudes face aux défis migratoires persistants

Six migrantes se sont retrouvées coincées dans un camion de restauration réfrigéré et leur sauvetage par les autorités françaises a fait la une des journaux.

Les femmes ont expliqué aux enquêteurs qu’elles étaient montées à bord du camion avec l’impression qu’il se dirigeait vers l’Angleterre en raison de la présence de plaques d’immatriculation irlandaises.

Le chauffeur du camion, qui se rendait en Italie, n’a pas été jugé responsable de la situation.

Six migrantes coincées à l’intérieur d’un camion de restauration réfrigéré ont été secourues par la police française après qu’une des femmes a lancé un appel de détresse à un journaliste, ont annoncé jeudi la BBC et les autorités françaises.

Les femmes – quatre Vietnamiennes et deux Irakiennes – se sont cachées pendant des heures dans un camion chargé de caisses de bananes dans le nord de la France, croyant que le véhicule était en route vers le Royaume-Uni ou l’Irlande.

Lorsqu’ils ont réalisé que le camion allait dans la direction opposée, ils ont commencé à paniquer dans l’espace froid, exigu et sombre. L’une d’elles a réussi à joindre un journaliste de la BBC à Londres, qui a ensuite aidé les femmes à alerter la police française mercredi.

La procureure française Laetitia Francart a déclaré que le chauffeur du camion, qui se dirigeait en fait vers l’Italie, n’était pas en faute. Les femmes ont déclaré aux enquêteurs que le conducteur n’était pas impliqué, « en disant qu’elles sont montées à bord du camion pensant qu’elles allaient en Angleterre à cause des plaques d’immatriculation irlandaises », a déclaré Francart dans un communiqué.

« Après plusieurs heures de route sans arrêt, ils se sont rendu compte de leur erreur et ont alerté un journaliste », a-t-elle ajouté.

La chaîne a rapporté que la femme était capable d’envoyer des messages texte, la position GPS du camion et de courtes vidéos montrant les conditions à l’intérieur du camion. Les femmes ont été montrées assises dans un espace restreint sur le sol, entourées de caisses de fruits, paniquées et luttant pour respirer, selon la BBC.

Il ne faisait que 6 degrés Celsius à l’intérieur du camion, a indiqué Francart, procureur de Villefranche-sur-Saône. Les femmes portaient toutes des manteaux épais et n’avaient aucun problème de santé, a-t-elle précisé.

La police française les a rapidement retrouvés et a réussi à intercepter le camion sur une autoroute, a indiqué la chaîne. Francart a déclaré que le conducteur avait également appelé la police après avoir entendu du bruit provenant de sa caravane.

Les six femmes ont été arrêtées pour séjour irrégulier en France avant d’être libérées. Quatre ont eu 30 jours pour quitter le pays. Les deux autres ont été autorisés à rester afin de pouvoir demander l’asile.

Des milliers de migrants à la recherche d’une vie meilleure au Royaume-Uni tentent chaque année de traverser la Manche depuis le nord de la France vers la Grande-Bretagne, soit en se cachant dans des camions, soit à bord de petits bateaux innavigables.

Les deux itinéraires peuvent être périlleux. En 2019, 39 migrants vietnamiens qui avaient versé de grosses sommes d’argent à des passeurs de clandestins se sont étouffés dans une remorque de camion alors qu’ils se dirigeaient vers l’Angleterre.

En juillet, un Roumain décrit par les procureurs britanniques comme faisant partie d’un réseau international de trafic d’êtres humains qui réalisait d’énormes profits en exploitant les migrants a été condamné à plus de 12 ans de prison pour sa mort. Quatre autres membres de gangs ont été emprisonnés en 2021 pour des peines allant de 13 à 27 ans pour homicide involontaire. Dix-huit autres personnes ont été condamnées en Belgique, où le meneur vietnamien a été condamné à 15 ans de prison.

Le gouvernement conservateur du Premier ministre britannique Rishi Sunak a adopté une approche de plus en plus punitive à l’égard des personnes arrivant par des moyens non autorisés.

Le gouvernement a adopté une loi controversée exigeant que les migrants arrivant sur de petits bateaux soient détenus puis expulsés définitivement vers leur pays d’origine ou des pays tiers. Le seul pays tiers qui a accepté de les accueillir est le Rwanda, et personne n’y a encore été envoyé car ce projet est contesté devant les tribunaux britanniques.