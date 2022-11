La police française protège l’eau alors que la sécheresse saisonnière s’intensifie

Mais les hydroclimatistes comme Florence Habets soulignent que l’enquête a utilisé des données anciennes et n’a pas pris en compte les sécheresses pluriannuelles annoncées par le changement climatique. Et l’étude officielle sur la quantité d’eau qu’il est possible de prélever dans les rivières et les aquifères des Deux-Sèvres, sans nuire à l’environnement, n’est en cours que maintenant.

“La nappe phréatique est le robinet de la zone humide”, explique Julien Le Guet, utilisant une perche en bois traditionnelle appelée pigouille pour pagayer un bateau à travers les minces canaux du Marais Poitevin. “Au lieu que les eaux souterraines reconstituent le marais, le marais reconstituera les eaux souterraines.”

M. Le Guet est guide de bateau ici depuis 14 ans. Il parle avec lyrisme des pluies hivernales, lorsque les arbres poussent à même la montée du lac, et désespérément des baisses récentes du niveau de l’eau. Son amour pour le lieu l’a poussé à créer un grand groupe d’opposition appelé Bassines No Merci – Reservoirs, No Thanks.

Mais la réponse du gouvernement a été d’aller de l’avant.

Quelques jours après la dernière manifestation, une région voisine a annoncé qu’elle construirait 30 grands réservoirs.

“C’est pourquoi nous devons continuer à mener cette bataille”, a déclaré M. Le Guet, 45 ans. “Donc, le plan national de construction de bassins n’avance pas.”