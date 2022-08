La police française ouvre une enquête sur les allégations d’extorsion de Pogba

Rome (Italie) (AFP) – La police française a ouvert une enquête sur les allégations du vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba selon lesquelles il aurait été menacé et ciblé pour extorsion par des gangsters, a indiqué dimanche à l’AFP une source proche du dossier.

Les allégations de Pogba sont intervenues après que son frère Mathias a publié une vidéo bizarre en ligne – en quatre langues (français, italien, anglais et espagnol) – promettant de “grandes révélations” sur la star de la Juventus.

Un communiqué signé par ses avocats, sa mère Yeo Moriba et l’actuel agent Rafaela Pimenta précise que les vidéos publiées samedi soir “ne sont malheureusement pas une surprise”.

“Ils s’ajoutent aux menaces et tentatives d’extorsion d’un gang organisé contre Paul Pogba”, lit-on dans le communiqué.

“Les organes compétents en Italie et en France ont été informés il y a un mois et il n’y aura pas d’autres commentaires concernant l’enquête en cours.”

Mathias Pogba, 32 ans, a promis “de belles révélations sur (son) frère Paul Pogba et son agent Rafaela Pimenta”, qui a pris la tête de la société de l’ancien agent Mino Raiola décédé en avril.

Il a déclaré que “le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l’équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors méritent de savoir certaines choses”.

Egalement footballeur professionnel, Mathias Pogba a déclaré qu’il fallait savoir ce qu’il savait pour juger si son frère “mérite sa place en équipe de France et l’honneur de jouer la Coupe du monde”. S’il mérite d’être titulaire à la Juventus.

“Tout cela risque d’être explosif”, a-t-il conclu sans rien ajouter à ses “révélations”.

Selon deux sources proches de la famille Pogba contactées par l’AFP, de grosses sommes d’argent sont réclamées à Paul Pogba s’il veut éviter la diffusion des vidéos prétendument compromettantes.

Paul Pogba, qui a remporté la Coupe du monde avec la France en 2018, est revenu à la Juventus en transfert gratuit cet été après six ans à Manchester United, et est actuellement écarté d’une blessure au genou.

Le joueur de 29 ans devrait revenir à l’action le mois prochain.