La police française est filmée en train de battre sauvagement un producteur de musique noir “ tout en lançant des insultes racistes ”

Des policiers ont été filmés en train de battre sauvagement un producteur de musique noir après l’avoir accusé de ne pas porter de masque facial.

Une enquête pénale a été ouverte à la suite de l’attaque de 13 minutes contre le responsable de Black Gold Studios – qui a demandé à être identifié uniquement par son prénom Michel.

Michel a déclaré qu’il avait été traité à plusieurs reprises de “ sale n ***** ” lors de son calvaire de samedi soir.

La police a initialement arrêté Michel pour ne pas porter de masque facial contre le coronavirus, et il a été accusé d’agression.

Michel a passé 48 heures en garde à vue avant que les médecins puissent l’examiner.

Il a souffert d’un tendon déchiré et d’une entaille à la tête qui devait être sécurisée par deux agrafes, entre autres blessures.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l’agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d’insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T

Les charges retenues contre lui n’ont été annulées que lorsque des images de l’attaque sont apparues. Michel pense que sans le clip, il serait «en prison».

Des images de vidéosurveillance montrent Michel poussé à l’intérieur de la porte des studios Black Gold à Paris.

On voit un officier en civil et son collègue en uniforme forçant Michel contre une porte alors qu’il se bat contre eux.

Un troisième officier apparaît alors et se joint aux autres pour tenter d’épingler Michel.

La victime s’accroche désespérément à la porte par laquelle elle est entrée, essayant de l’empêcher de se fermer.

Mais l’un des officiers l’arrache loin de lui – le forçant à se fermer et piégeant Michel à l’intérieur.

Les trois officiers se rassemblent alors autour de Michel alors qu’il est forcé à terre. L’un balance son bras vers le bas et frappe Michel avant qu’un autre ne semble s’écarter pour utiliser sa radio.

