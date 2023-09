La police française accusée de discrimination systémique dans une affaire historique

La plus haute autorité administrative française a tenu vendredi une audience historique sur les accusations de discrimination systémique lors des contrôles d’identité effectués par la police française. Les victimes ne recherchent pas de l’argent, mais une décision visant à imposer de profondes réformes au sein des forces de l’ordre afin de mettre fin au profilage racial.

Des organisations locales et des groupes de défense des droits internationaux affirment que la police française cible les Noirs et les personnes d’origine arabe lorsqu’elle choisit qui arrêter et contrôler. Ils ont déposé le premier recours collectif en France contre la police en 2021, et l’affaire est parvenue au Conseil d’État vendredi.

Le gouvernement a nié toute discrimination systémique de la part de la police et a déclaré que les policiers étaient de plus en plus la cible de violences.

Une décision est attendue dans les prochaines semaines.

« C’est une étape importante dans une bataille que j’espère que nous gagnerons un jour », a déclaré Achille Ndari, qui a assisté à l’audience de vendredi et qui fait partie de ceux dont les témoignages personnels ont éclairé le procès.

Il a déclaré avoir été la cible d’un contrôle d’identité brutal de la police pour la première fois au cours de sa première année de faculté de droit, et que cela l’avait fait pleurer dans son lit. Ndari, qui est noir, a déclaré que cela avait ébranlé sa confiance en lui-même, en son identité et dans le système public français.

Aujourd’hui artiste de rue à Paris, il a décrit son admiration après avoir assisté à l’audience de vendredi et le sentiment que les expériences de personnes comme lui étaient enfin entendues.

« Ce n’est pas tout le monde qui a la chance de se rendre dans un lieu aussi sacré que le Conseil d’Etat, a-t-il déclaré. « Désormais, il y aura toujours une trace de notre souffrance, de notre souffrance invisible et silencieuse. »

Les policiers qui corroborent les récits de contrôles discriminatoires figurent parmi les personnes citées dans un dossier de 220 pages déposé par les avocats des groupes au Conseil d’Etat.

Les critiques estiment que ces contrôles d’identité, parfois brutaux et souvent effectués plusieurs fois sur la même personne, peuvent marquer les jeunes à vie et aggraver les relations entre les policiers et les habitants de nombreux quartiers populaires.

L’audience intervient dans un contexte de colère persistante suite au meurtre d’un jeune de 17 ans d’origine nord-africaine par la police lors d’un contrôle routier en juin. La mort de Nahel Merzouk à Nanterre, en banlieue parisienne, a déclenché des manifestations qui se sont transformées en émeutes à l’échelle nationale. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé le week-end dernier à travers la France pour dénoncer les brutalités policières et le racisme.

L’affaire entendue vendredi porte sur les contrôles d’identité et a été initiée par Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative et trois organisations locales qui travaillent avec les jeunes. Les ONG ont porté l’affaire devant le Conseil d’État après que le gouvernement n’a pas respecté le délai fixé pour répondre au recours collectif.

Les tribunaux français ont déjà déclaré l’État coupable de profilage racial lors de contrôles d’identité, mais le cas entendu par le Conseil d’État est différent dans la mesure où il demande des réformes plutôt que des dommages et intérêts.

Les groupes qui ont déposé plainte veulent exiger que la police enregistre les données relatives aux contrôles d’identité et abolisse les contrôles d’identité préventifs ; limites aux contrôles ciblant les enfants ; une nouvelle formation pour la police; et un mécanisme indépendant pour déposer des plaintes contre la police.

« Nous espérons que cette audience amènera la reconnaissance par la loi de l’injustice à laquelle les jeunes de couleur des villes françaises sont confrontés au quotidien. Se faire arrêter par la police en pleine rue sans raison ; être écartés, faire vérifier votre identité, être fouillé devant tout le monde », a déclaré Issa Coulibaly, chef du groupe communautaire de jeunes Pazapas, dans un communiqué de l’Open Society Justice Initiative.

Coulibaly, un homme noir d’une quarantaine d’années, a décrit avoir été soumis à de nombreux contrôles d’identité injustifiés à partir de l’âge de 14 ans.