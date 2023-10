La police fouille pour retrouver la dépouille de sa mère, Rania Alayed, poignardée à mort par son mari maléfique lors d’un crime d’honneur il y a 10 ans.

Les policiers ont commencé à rechercher les restes d’une mère de trois enfants assassinée il y a 10 ans dans un crime d’honneur qui a choqué la nation.

Tragique, Rania Alayed, 25 ans, est décédée aux mains de son méchant mari Ahmed Al-Khatib, 35 ans, pour s’être « trop occidentalisée ».

Rania Alayed, 25 ans, a disparu de chez elle en 2013 Crédit : Caractéristiques Rex

Jahangir Nazar a été emprisonné à vie pour avoir tué sa femme Crédit : Médias HOMMES

La police a commencé à fouiller pour retrouver les restes d’une mère de trois enfants. Crédit : Le Soleil

Il a craqué après qu’elle ait demandé l’aide d’avocats dans une tentative désespérée d’échapper à son mariage malheureux.

Elle a fui la maison familiale et s’est inscrite dans une université, s’est fait de nouveaux amis et a entamé une relation avec un homme qu’elle a rencontré sur Internet.

Mais elle a disparu en juin 2013 et son corps n’a jamais été retrouvé.

Al-Khatib, qui a été reconnu coupable de son meurtre et condamné à 20 ans de prison, n’a jamais révélé où il l’avait enterrée.

Mais dans un développement spectaculaire, les agents de la police du Grand Manchester (GMP) ont commencé à creuser au bord de la route sur l’A19 à Thirsk, dans le nord de York.

Un creuseur a été vu en train de soulever des bandes de gazon alors qu’une équipe d’officiers – dont un chien cadavre – commençait les recherches minutieuses sur un talus alors que des voitures et des camions passaient à toute vitesse.

GMP a déclaré qu’il agissait sur la base de « nouvelles informations » et qu’il concentrait ses efforts à la périphérie de ce bourg pittoresque.

Une porte-parole a déclaré : « Nous menons une recherche détaillée en vue de retrouver le corps de Rania Alayed.

« Suite à de nouvelles informations concernant une enquête non récente, l’équipe des incidents majeurs de GMP a été autorisée à commencer à examiner un terrain du côté de l’A19 près de Thirsk.

« Des agents seront sur place pour effectuer une recherche approfondie de la zone identifiée et limiteront au minimum les perturbations pour la communauté locale, sans risque ni menace plus large pour le public.

« GMP reste déterminé à retrouver Rania et agira sur toutes les pistes d’enquête disponibles lorsque cela sera possible pour aider à mettre un terme à ses proches dix ans plus tard. »

Al Khatib, de Manchester, a été condamné à une peine minimale de 20 ans pour le meurtre de Rania.

Ses frères Muhaned et Hussain ont également été emprisonnés pour avoir aidé à se débarrasser de son corps.

Ils ont affirmé l’avoir abandonnée quelque part sur l’A19, mais ont refusé de dire exactement où.

Au lieu de cela, tout ce qu’ils proposaient était un tronçon de 19 milles de route à deux voies.

En condamnant Al Khatib, le juge Leggatt a déclaré : « Le mépris que vous avez manifesté envers Rania lors de sa mort correspondait au mépris de la façon dont vous l’avez traitée dans sa vie. »

Ne vous y trompez pas, il s’agit d’un crime d’honneur : les actions meurtrières d’Al-Khatib étaient motivées par son indignation et sa jalousie. William Reade

Le jury de la Manchester Crown Court a appris que Rania avait été invitée à une réunion dans l’appartement de Muhaned, le frère d’Al-Khatib, 38 ans, où elle a été tuée et son corps mis dans une valise.

Al-Khatib a tenté de dissimuler le meurtre en enfilant son jean, son haut et son châle et en passant devant les caméras de vidéosurveillance pour donner l’impression qu’elle était toujours en vie.

Lui et Muhaned ont ensuite transféré son corps à l’arrière d’un camping-car et, avec un autre frère Hussain, 34 ans, ils ont parcouru 87 miles jusqu’à Thirsk, dans le nord de York, où le corps aurait été enterré à côté d’une aire de stationnement.

Les amis de Rania ont tiré la sonnette d’alarme lorsqu’elle n’a pas répondu à ses appels téléphoniques et à ses SMS, mais Al-Khatib a tenté de faire croire qu’elle avait fui à l’étranger.

La police a arrêté Al-Khatib en juillet 2013 et il a avoué, affirmant qu’il l’avait poussée au cours d’une dispute, croyant qu’elle était possédée par un djinn – un esprit maléfique dans le folklore islamique.

Muhaned a plaidé coupable d’avoir détourné le cours de la justice et a été emprisonné pendant trois ans, tandis que Hussain a été reconnu coupable du même chef d’accusation et condamné à quatre ans.

Après sa condamnation, l’inspecteur-détective en chef William Reade a déclaré que Rania « commençait à mettre une relation abusive et violente derrière elle et qu’elle avait de véritables raisons d’être optimiste pour l’avenir ».

« Mais son mari lui a tout arraché de la manière la plus cruelle et la plus méprisable possible. »

Il a décrit le meurtre de Rania comme « à la fois écoeurant et glaçant à l’extrême ».

Il a ajouté : « Ne vous y trompez pas, il s’agit d’un crime d’honneur – les actions meurtrières d’Al-Khatib étaient motivées par son indignation et sa jalousie à l’idée que Rania tente de prendre le contrôle de sa propre vie et de vivre une vie plus occidentalisée. »

DCI Reade a ajouté que les forces de l’ordre « emploieraient les méthodes les plus sophistiquées » pour poursuivre la recherche de son corps « elle pourra recevoir l’enterrement digne qu’elle mérite ».