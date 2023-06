La police fouille le siège des Jeux olympiques de Paris 2024 dans le cadre d’une enquête pour corruption | Nouvelles du monde

La police perquisitionne le siège des organisateurs des JO de Paris 2024 dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption.

Le comité d’organisation de Paris a indiqué dans un communiqué qu’une perquisition est en cours dans ses locaux de la banlieue Saint-Denis de la capitale française, et que « Paris 2024 coopère avec les enquêteurs pour faciliter leurs investigations ».

Il ne commenterait pas davantage.

Un responsable du parquet financier a déclaré que les perquisitions sont liées à deux enquêtes qui n’avaient pas été rendues publiques auparavant et sont basées sur des informations fournies par une agence anti-corruption.

L’une des enquêtes a été ouverte en 2017 pour des soupçons de détournement de fonds publics et de favoritisme et des inquiétudes concernant un contrat non précisé conclu par les organisateurs parisiens, a indiqué le parquet.

L’autre a été ouvert en 2022 suite à un audit de l’Agence française de lutte contre la corruption.

Le parquet a indiqué que cette affaire vise des soupçons de conflit d’intérêts et de favoritisme impliquant plusieurs contrats conclus entre le comité d’organisation et Solideo, la société en charge des installations olympiques.

Les Jeux olympiques se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux paralympiques du 28 août au 6 septembre 2024.