Jusqu’à 200 personnes en deuil se sont rassemblées aujourd’hui devant une église pour assister aux funérailles d’un voyageur alors que les familles rendaient hommage à un chirurgien arboricole qui a été écrasé à mort par des machines lourdes dans un tragique accident de travail.

Des témoins ont décrit une consommation excessive d’alcool, et même des enfants auraient été aperçus portant des boîtes de Stella Artois, lors des funérailles de Daniel White, 32 ans, à Cheshunt, Hertfordshire cet après-midi.

Les motards ont fait tourner leurs moteurs tandis que la police était photographiée sur Churchgate Road alors qu’un cortège funèbre dirigé par Mitsubishis se dirigeait vers l’église St Mary the Virgin, où des arrangements floraux élaborés ont été posés.

Des bannières ont appelé M. White, surnommé « Dan Boy », « Le fils que je n’ai jamais eu », car jusqu’à 200 participants ont rendu hommage au père de deux enfants, dont la partenaire Victoria a qualifié de « personnage absolu » qui « vivait à 100 mph ».

M. White, un chirurgien arboricole qui était avec sa petite amie Victoria depuis 13 ans et avec qui il avait deux fils, a été tué par une machinerie lourde alors qu’il travaillait sur un terrain privé à Wormley, rapporte le Hertfordshire Live.

La police a été photographiée sur Churchgate Road alors qu’un grand cortège funèbre dirigé par Mitsubishis se dirigeait vers l’église St Mary the Virgin, où des arrangements floraux élaborés ont été déposés en hommage à M. White

Daniel White, un chirurgien arboricole, a été écrasé à mort lorsque de la machinerie lourde est tombée sur lui pendant le travail le 12 janvier

Les amis et la famille ont organisé une collecte de fonds pour recueillir des fonds pour Victoria et ses fils, Tommy, trois ans, et Teddy, six mois. Le crowdfunder a déjà levé près de 35 000 £.

Victoria a qualifié M. White de « personnage absolu » avec « un cœur d’or » qui « laisserait une empreinte positive sur chaque personne qu’il rencontrait ». Elle a raconté au journal qu’elle s’était sentie « engourdie jusqu’au cœur » après avoir été informée du tragique accident de travail du 12 janvier.

« Nous n’avons jamais connu quelqu’un pour travailler autant que lui et l’aimer, mais il se levait tous les jours pour donner à ses enfants tout ce qu’il pouvait », ont déclaré Victoria et sa sœur, Rebecca.

« C’était une personne incroyable, un personnage absolu et il ferait n’importe quoi pour n’importe qui – un bon ami, le meilleur père, fils et partenaire et il a laissé un si grand trou dans nos vies. »

M. White était très populaire autour de Cheshunt et depuis sa mort, les hommages affluent.

Victoria et Rebecca ont déclaré: « Nous sommes perdus pour les mots pour le soutien et les messages qui ont été envoyés, des bougies, des lumières, une centaine de bouquets de fleurs. »

Une bannière à l’extérieur de l’église St Mary the Virgin à Cheshunt se lit comme suit: ‘RIP Dan Boy, Simply The Best’

Des photos de Daniel White et de sa famille ont été déposées sur Churchgate devant l’église St Mary the Virgin à Cheshunt

Des témoins ont décrit une consommation massive d’alcool, des personnes en deuil postant des vidéos de bouteilles de vodka en hommage à Daniel White

