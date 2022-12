La police fédérale au Brésil délivre des mandats de perquisition visant les partisans du président Bolsonaro à la suite de manifestations

La police fédérale brésilienne a commencé jeudi à purger des dizaines de mandats de perquisition visant des partisans du président Jair Bolsonaro pour avoir bloqué des autoroutes après sa défaite électorale, ont annoncé les autorités.

L’opération a été ordonnée par le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui préside également l’autorité électorale du pays. Il est responsable de deux enquêtes sur des partisans de Bolsonaro concernant des actes prétendument antidémocratiques et la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux concernant l’élection.

La Cour suprême a déclaré dans un communiqué que l’enquête relative aux 81 mandats de perquisition se déroulait sous scellés, et la police a déclaré que des mandats étaient en cours dans sept États et dans le district fédéral. Par ailleurs, des agents de la police fédérale ont effectué 23 perquisitions et au moins quatre détentions préventives dans l’État d’Espirito Santo liées à de fausses nouvelles électorales, a indiqué la police.

De nombreux analystes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Bolsonaro a jeté les bases d’une insurrection dans le moule de l’émeute du Capitole américain.

Pendant plus de trois semaines après les élections du 30 octobre, certains de ses partisans qui ont refusé d’accepter sa courte défaite face à son ennemi de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, ont bloqué environ 1 000 routes à travers le pays jusqu’à ce que la police fédérale des autoroutes commence à travailler pour nettoyer passage.

La police fédérale des autoroutes a déclaré que les manifestants bloquant les autoroutes dans l’État de Santa Catarina, par exemple, utilisaient des méthodes “terroristes”, notamment des bombes artisanales, des feux d’artifice, des clous, des pierres et des barricades faites de pneus brûlés.

Il n’y a eu que des incidents isolés depuis que la police a déblayé les routes là-bas, bien qu’elle ait noté dans un communiqué du 21 novembre que la plupart des actes de résistance se déroulent désormais la nuit, perpétrés par “des hommes cagoulés extrêmement violents et coordonnés”, agissant simultanément dans différentes régions. de l’État.

Bolsonaro s’est rarement adressé à la nation depuis sa défaite électorale. Après être resté à l’abri des regards du public pendant plus d’un mois, il a prononcé son premier discours devant des partisans devant la résidence présidentielle le 9 décembre, affirmant qu’il était le commandant en chef des forces armées et que chaque citoyen devait travailler pour construire un avenir meilleur. pour le pays.

Ses partisans restent campés devant des bâtiments militaires dans plusieurs capitales d’État, plaidant pour une intervention de l’armée. La plupart des manifestations sont pacifiques, mais des tactiques déployées par des participants inconditionnels ont commencé à inquiéter les autorités.

Le 12 décembre, dans la capitale Brasilia, des partisans de Bolsonaro se sont affrontés avec la police après avoir incendié plusieurs véhicules et bus et prétendument tenté d’envahir un bâtiment de la police fédérale. Personne n’a été identifié ou arrêté par la police à l’époque, selon les autorités.

Le vice-président Hamilton Mourão est devenu le porte-parole du président, déclarant dans des entretiens avec la presse locale et dans une chronique récemment publiée que les manifestants devraient rester forts, tout en condamnant les actes de violence.

“La clameur des protestations que nous avons vue depuis la proclamation du résultat des élections … est légitime, d’autant que certains ont tenté de la qualifier d'”anti-démocratique””, a écrit Mourão mercredi sur Twitter.