La police fait une saisie de drogue de 8 millions de dollars et 2 arrestations liées à l’activité d’un gang en Colombie-Britannique

La police de Vancouver a saisi la semaine dernière plus de 8 millions de dollars de drogues qui seraient liées aux gangs du Lower Mainland.

La saisie était le résultat d’une opération de plusieurs mois ciblant le crime organisé que le service de police de Vancouver a lancée aux côtés de l’équipe d’intervention d’urgence du Lower Mainland et de l’unité spéciale d’application de la loi des forces combinées de la Colombie-Britannique en mai.

VPD a déclaré que ses agents avaient mené des mandats de perquisition dans deux résidences de New Westminster et une résidence de Port Moody la semaine dernière, découvrant un total de 10 kilogrammes de fentanyl, 22 kilogrammes de cocaïne et 41 kilogrammes de méthamphétamine. Ils ont également trouvé 172 000 $ en espèces, deux véhicules et une presse au kilogramme.

Deux personnes ont ainsi été interpellées.

L’inspecteur du VPD Phil Heard a déclaré dans un communiqué de presse que la saisie de drogue était l’une des plus importantes qu’ils aient vues ces dernières années.

“Nous pensons que cette enquête et la saisie substantielle de drogue et d’argent liquide auront un impact significatif sur le crime organisé dans le Lower Mainland.”

Il a ajouté qu’ils pensaient également que cela signifierait moins de fentanyl vendu dans la rue.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Problème des gangs en C.-B. Interruption de la droguerépression de la droguefentanylPolice de Vancouver