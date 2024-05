La police fait une descente dans les bureaux du Parlement européen dans le cadre de l’enquête sur le « Russiagate » – POLITICO

Selon deux personnes proches de l’enquête et qui ont requis l’anonymat pour évoquer ce sujet sensible, la police belge enquête sur les relations d’un assistant parlementaire ayant travaillé pour l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), un parti d’extrême droite controversé qui a a joué un rôle central dans cette affaire – et travaille désormais pour l’eurodéputé néerlandais d’extrême droite Marcel de Graaff.

Le bureau de De Graaff n’a pas répondu à une demande de commentaires de POLITICO.

L’AfD a été en proie à une série de scandales ces derniers mois, culminant avec l’arrestation en avril d’un collaborateur du député européen Maximilian Krah. Les autorités allemandes ont déclaré que l’assistant, nommé Jian G., était un « employé des services secrets chinois ».

Peu de temps après, les procureurs allemands de Dresde ont ouvert une enquête préliminaire sur des allégations selon lesquelles Krah aurait accepté des paiements de la Russie et de la Chine « pour son travail en tant que député européen ». Plus tôt ce mois-ci, les polices belge et allemande ont perquisitionné le bureau de Krah au Parlement européen dans le cadre d’une enquête d’espionnage.

Krah, qui était le principal candidat de l’AfD aux élections européennes, a annoncé qu’il cesserait de faire campagne et se retirerait de la direction de son parti après des allégations d’espionnage et de corruption, ainsi qu’une récente remarque incendiaire sur la Waffen-SS de l’ère nazie, en proie à sa candidature.

Un porte-parole du Parlement européen a refusé de commenter une enquête en cours, mais a confirmé que les autorités avaient eu accès à un bureau.

Cette histoire a été mise à jour.