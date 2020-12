Le ministère allemand de l’Intérieur a annoncé l’interdiction du groupe d’extrême droite Wolfsbrigade 44 alors que de multiples raids avaient été menés au domicile de nombreux membres du groupe.

La police allemande a fait une descente dans les maisons d’éminents néo-nazis dans trois États tôt mardi matin, après que le gouvernement a interdit le groupe d’extrême droite, a confirmé le ministère fédéral de l’Intérieur.

«Ministre fédéral de l’intérieur [Horst] Seehofer a interdit aujourd’hui l’extrémiste de droite «Sturmbrigade 44», également connue sous le nom de «Wolfsbrigade 44» ». a tweeté mardi le porte-parole du ministre Steve Alter. Le tweet citait également Seehofer.

Quiconque combat les valeurs fondamentales de notre société libérale ressentira la réaction décisive de notre État constitutionnel.

Seehofer a également déclaré qu’un «L’association qui sème la haine et prône le rétablissement d’un État national-socialiste n’a pas sa place dans notre pays.»

À la suite de l’interdiction, les autorités ont pu prendre des mesures contre les membres du groupe.

Le ministère de l’Intérieur a confirmé que les maisons de 11 personnes liées à des groupes d’extrême droite avaient été fouillées mardi matin en Hesse, en Mecklembourg-Poméranie occidentale et en Rhénanie du Nord-Westphalie.

La police a confisqué des armes, dont un couteau à main, une arbalète, une baïonnette et une machette, ainsi que des objets de dévotion nazis tels que des croix gammées et des drapeaux. Les forces de l’ordre ont également recueilli des preuves à partir d’ordinateurs et d’appareils électroniques.

Le groupe Wolfsbrigade 44 aurait été créé en 2016 et, selon les responsables de la sécurité, vise à rétablir une dictature nazie en Allemagne.

En 2018, un sac d’armes et un T-shirt portant le nom du groupe ont été retrouvés dans un train.

On pense que le nombre 44 fait référence à DD, une abréviation pour «Division Dirlewanger.» Oskar Dirlewanger était un commandant nazi dans le groupe paramilitaire SS (Schutzstaffel), était bien connu comme un criminel de guerre sadique et est associé à un certain nombre d’atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale.

Aussi sur rt.com Les maisons de 9 policiers allemands ont attaqué un groupe de discussion d’extrême droite

La semaine dernière, les domiciles de neuf policiers allemands ont été perquisitionnés après la découverte d’un groupe de discussion d’extrême droite.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!