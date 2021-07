La police fait une descente à l’hôtel de l’équipe du Tour de France Bahreïn-Victorious au milieu d’une enquête sur des allégations de dopage

Selon les enquêteurs marseillais, l’enquête devait déterminer si le « acquisition, transport, possession, importation d’une substance interdite ou d’une méthode interdite à l’usage d’un athlète sans justification médicale » a pris place.

Pas moins de 50 policiers auraient participé à une perquisition qui s’est terminée jeudi matin à 2 heures du matin, heure locale, les chambres des membres de l’équipe et leur transport en bus étant fouillés pour contrebande.

Le manager de l’équipe Bahreïn-Victorious, Milan Erzen, a cependant tenu à minimiser tout élément significatif de la descente de police, la décrivant comme « rien de spécial« .

« Nous avons eu la visite de la police. Ils ont demandé les dossiers d’entraînement des coureurs, ils ont vérifié le bus et c’est tout« , a-t-il déclaré à CyclingNews.com.

« Ils ont dérangé les coureurs pendant une heure et à la fin, ils ont dit merci. Ils ne nous ont pas dit quelle était la raison de la visite, mais nous le découvrirons aujourd’hui par l’intermédiaire d’avocats. »

Dans un communiqué officiel, l’équipe a déclaré : « A la veille de la 18e étape du Tour de France, l’équipe Bahreïn-Victorious a fait l’objet d’une enquête de la police française. L’équipe a été suivie par un certain nombre d’officiers après leur arrivée après l’étape 17 à l’hôtel des équipes à Pau.

« L’enquête a impliqué une perquisition des chambres des coureurs dans le cadre du processus. Bien qu’elle ne connaisse pas les raisons de l’enquête, l’équipe a également été invitée à fournir tous les dossiers de formation qui ont été compilés et présentés aux agents comme demandé.. »

Bahreïn-Victorious a fait l’objet d’allégations de dopage anonymes le mois dernier, qui viendraient des dirigeants d’équipes cyclistes rivales après avoir terminé deuxième du Giro d’Italia et remporté trois étapes du Critérium du Dauphiné dans les Alpes françaises.

Ils ont remporté deux étapes du Tour de France jusqu’à présent, avec Matej Mohoric remportant la septième étape et Dylan Teuns prenant la première place lors de la huitième étape.

« Après l’étape 17, nous avons été accueillis par plusieurs policiers français. Nous n’avons pas reçu de mandat de lecture, mais l’équipe s’est conformée à toutes les demandes des agents« , a déclaré le directeur technique de l’équipe, Vladimir Miholjevic.

« Nous nous engageons au plus haut niveau de professionnalisme et de respect de toutes les exigences réglementaires et coopérerons toujours de manière professionnelle. Le processus a eu un impact sur la récupération et la planification des repas de nos coureurs et en tant qu’équipe professionnelle, le bien-être de notre équipe est une priorité clé.. »

Erzen a également démenti rigoureusement toute activité fâcheuse dans les rangs de Bahreïn-Victorious – et a déclaré que leurs règles antidopage sont tout aussi strictes, sinon plus, que leurs concurrents.

« Peu m’importe ce qu’un directeur sportif a à dire. Il peut dire ce qu’il veut.

« Nous faisons notre travail et nous avons investi dans cette équipe, dans nos coureurs, nos entraîneurs, nos camps d’entraînement et notre nutrition. Tout. Tôt ou tard, les résultats doivent venir, » il a dit.

« Je n’ai besoin d’expliquer à personne. Nous avons les mêmes contrôles antidopage que les autres équipes, peut-être plus, je ne sais pas. Et si quelqu’un vient nous voir pour un contrôle antidopage, nous sommes toujours ouverts à ce sujet.«

Le Tour de France n’a pas encore commenté la descente de police.