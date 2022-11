La police fait tomber le “super cartel” européen de la cocaïne

Europol a déclaré que 49 suspects avaient été arrêtés au cours de l’enquête, la dernière série de raids à travers l’Europe et les Émirats arabes unis ayant eu lieu du 8 au 19 novembre.

BRUXELLES – Les autorités répressives de six pays différents ont uni leurs forces pour démanteler un “super cartel” de trafiquants de drogue contrôlant environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe, a annoncé lundi l’agence de lutte contre la criminalité de l’Union européenne.

L’agence a déclaré que les forces de police impliquées dans “l’opération Desert Light” visaient à la fois le “centre de commandement et de contrôle et l’infrastructure logistique du trafic de drogue en Europe”.

Plus de 30 tonnes de drogue ont été saisies au cours des enquêtes menées en Espagne, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et aux Émirats arabes unis avec le soutien d’Europol. La Drug Enforcement Administration américaine a également joué un rôle dans la chute de l’organisation, qui était également impliquée dans le blanchiment d’argent, a déclaré Europol.

“L’ampleur de l’importation de cocaïne en Europe sous le contrôle et le commandement des suspects était massive”, a déclaré Europol, ajoutant que les suspects utilisaient des communications cryptées pour organiser les expéditions de drogue.

Les Pays-Bas ont été le pays où la plupart des arrestations ont été effectuées, avec 14 suspects arrêtés en 2021. Europol a déclaré que six “cibles de grande valeur” avaient été arrêtées à Dubaï.

Des quantités record de cocaïne sont saisies en Europe. Sa disponibilité sur le continent n’a jamais été aussi élevée, avec une pureté extrêmement élevée et des prix bas.

Plus de 214 tonnes de cocaïne ont été saisies dans la région en 2020, soit une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente, et les experts de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies estiment que cette quantité pourrait atteindre 300 tonnes en 2022.