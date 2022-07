La police fait le point sur l’enquête sur le meurtre de Ripudaman Singh Malik

La police fait le point vendredi sur son enquête sur la mort d’un ancien suspect dans les attentats d’Air India.

Ripudaman Singh Malik, 75 ans, a été abattu près du site de l’une de ses entreprises à Surrey, en Colombie-Britannique, jeudi matin.

L’équipe intégrée d’enquête sur les homicides (IHIT) devrait fournir une mise à jour sur l’affaire vendredi à 10 h 00 PT.

CBC News diffusera la conférence de presse en direct.

Malik et son co-accusé, Ajaib Singh Bagri, ont été acquittés en 2005 des accusations de meurtre de masse et de complot liées aux deux attentats à la bombe de 1985 qui ont tué 331 personnes, principalement des régions de Toronto et de Vancouver.

Au cours des dernières années, Malik a été président de l’école Khalsa et a géré deux des campus des écoles privées à Surrey et à Vancouver. Il a également été président de la Khalsa Credit Union (KCU) de Vancouver, qui compte plus de 16 000 membres.

L’IHIT a confirmé l’identité de Malik jeudi et a reconnu son lien très médiatisé avec les attentats à la bombe, mais a déclaré que les officiers travaillaient toujours pour déterminer un motif.

“Nous pouvons confirmer que la fusillade semble être ciblée et qu’il n’y a plus de risque pour le public”, a déclaré le sergent de l’IHIT. Timothée Pierotti.

La mort de Malik, un homme d’affaires influent qui avait une influence considérable au sein de la communauté sikhe du Canada, a suscité des réactions mitigées jeudi. Certains ont dit que la communauté avait perdu un défenseur respecté, tandis que d’autres ne pensaient qu’aux bombardements.

“J’ai été surpris quand j’ai entendu la nouvelle. Cela rappelle et déclenche tous les souvenirs des 37 dernières années et les douleurs et les échecs des 37 dernières années”, a déclaré Deepak Khandelwal, un cadre de l’Association des familles des victimes d’Air India. qui a perdu deux sœurs dans les bombardements.

Un seul homme a été reconnu coupable des attentats de 1985. Inderjit Singh Reyat a purgé 30 ans pour avoir menti lors de deux procès, dont celui de Malik, et pour avoir aidé à fabriquer les bombes chez lui à Duncan, en Colombie-Britannique.

Les avocats de la Couronne ont allégué que l’attentat à la bombe était une attaque terroriste contre la société d’État Air India, un acte de vengeance des extrémistes sikhs basés en Colombie-Britannique contre le gouvernement indien pour avoir ordonné à l’armée de faire une descente dans le sanctuaire le plus sacré du sikhisme, le Golden Temple à Amritsar, en juin 1984.

Malik, alors âgé de 58 ans, et Bagri, alors âgé de 55 ans, ont été acquittés en 2005 après un procès très médiatisé qui a duré des années.

En fin de compte, le juge Ian Josephson a conclu que les principaux témoins de la Couronne, qui ont déclaré avoir entendu les deux accusés avouer, étaient partiaux et peu fiables.

La police sur les lieux d’une fusillade à Surrey, en Colombie-Britannique, jeudi. Ripudaman Singh Malik, l’un des co-accusés dans les attentats à la bombe d’Air India en 1985, a été tué dans la fusillade. (Ben Nelms/CBC)

L’enquête nationale d’Air India a conclu plus tard que Talwinder Singh Parmar était le cerveau derrière l’attentat meurtrier en vol. Parmar, 48 ans, a été abattu par la police en Inde en 1992.

Un autre suspect, Hardial Singh Johal, est décédé en novembre 2002.