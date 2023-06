La police fait face à des questions sur la tente médico-légale devant la maison de Nicola Sturgeon

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un député du SNP qui travaillait auparavant comme policier a affirmé qu’il était très inhabituel qu’une tente soit érigée devant le domicile de Nicola Sturgeon lorsque son mari a été arrêté dans le cadre d’une enquête pour fraude sur les finances du parti.

Allan Dorans, qui a passé 15 ans dans la police métropolitaine et a atteint le niveau d’inspecteur-détective avant d’entrer en politique, a déclaré qu’il « n’avait jamais eu connaissance » d’occasions où une structure avait été assemblée devant le domicile d’un suspect accusé de fraude.

Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après que James Dornan, un SNP MSP, a affirmé qu’il semblait y avoir eu une « collusion » entre la police et les médias dans le but de maximiser la couverture de l’arrestation. Le chef du parti Humsa a rejeté la suggestion.

Peter Murrell, qui a démissionné de son poste de directeur général du SNP en mars, a été arrêté le mois suivant pour avoir affirmé que l’argent collecté pour un deuxième référendum sur l’indépendance avait été dépensé pour d’autres choses.

Lorsque M. Murrell a été arrêté, il y avait une activité policière au domicile qu’il partage avec M. Sturgeon à Glasgow et une tente a été érigée. Le siège du SNP à Édimbourg a également été perquisitionné.

« Au cours de mes 15 ans de carrière en tant qu’officier de police dans la police métropolitaine, je n’ai jamais connu d’occasions où une tente a été érigée lors de la perquisition de locaux en relation avec l’enquête sur une affaire de crime financier présumé », a déclaré M. Dorans. Le Nationalun journal pro-indépendance et soutenant le SNP.

La police écossaise a été contactée pour commentaires.

La force a lancé pour la première fois son enquête sur la criminalité potentielle dans le cadre de la collecte de fonds du SNP en juillet 2021. Elle est intervenue après qu’une plainte officielle a été déposée en mars de la même année par l’activiste du parti Sean Clerkin, qui a allégué qu’environ 666 953 £ de dons collectés depuis 2017 pour une deuxième indépendance campagne référendaire avait été consacrée à autre chose, contrairement aux promesses faites aux partisans.

La police devant le domicile de Nicola Sturgeon après l’arrestation de son mari Peter Murrell (PENNSYLVANIE)

Mme Sturgeon, qui a annoncé en février qu’elle se retirait en tant que premier ministre écossais et chef du SNP, a également été arrêtée en lien avec l’incident. Elle et M. Murrell ont tous deux été libérés sans inculpation dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Dans une déclaration après sa sortie de garde à vue, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle était choquée et profondément affligée d’avoir été arrêtée et a insisté sur le fait qu’elle était « innocente de tout acte répréhensible ».

Les détectives travaillant sur l’affaire ont saisi un camping-car de luxe pris dans une maison de Fifre au même moment, la police a perquisitionné le domicile du couple SNP lorsque M. Murrell a été arrêté.

Le scandale a entraîné un début de vie incroyablement difficile pour M. Yousaf en tant que successeur de Mme Sturgeon, qu’il a décrite comme l’une des meilleures politiciennes d’Europe dans une interview diffusée dimanche quelques heures avant que son arrestation ne soit rendue publique.

Il a refusé de suspendre Mme Sturgeon du parti, affirmant qu’il ne le ferait que si elle était reconnue coupable d’une infraction.

Et plus tôt cette semaine, il a doublé son soutien à Mme Sturgeon, disant à ses collègues de Holyrood qu’ils devraient démissionner s’ils n’étaient pas disposés à soutenir pleinement leur ancien chef.