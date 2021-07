La police fait des révélations CHOQUANTES dans l’affaire du porno Raj Kundra

La police de Mumbai a fait mardi une révélation choquante selon laquelle l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra et son beau-frère Pradeep Bakshi sont les cerveaux présumés d’un racket international de films porno perpétré par le biais de leurs sociétés de production de contenu basées en Inde et au Royaume-Uni.

Le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, Kundra est le propriétaire de Viaan Industries Ltd, promu conjointement par le couple, tandis que Bakshi – un citoyen britannique marié à la sœur de Kundra – est le président de Kenrin Ltd., Londres .

Le commissaire conjoint de la police (Crime) de Mumbai, Milind Bharambe, a déclaré que les deux sociétés disposaient d’une application mobile appelée « HotShots Digital Entertainment », développée par Kenrin Ltd.

L’application HotShots est décrite comme la « première application 18+ au monde » présentant certains des modèles et célébrités les plus chauds du monde dans des photos exclusives, des courts métrages et des vidéos chaudes – impliquant du porno soft-to-hard.

« L’application gratuite à télécharger a été retirée à la fois par Apple et Google Playstore pour le type de son contenu. La police de Mumbai a récupéré des preuves incriminantes telles que plusieurs films HotShot, clips vidéo, discussions WhatsApp, etc. au cours de l’enquête », a déclaré Bharambe à un rassemblement médiatique bondé.

Il a déclaré que l’enquête sur toute l’affaire de Kundra avait commencé en février 2021 avec le poste de police de Malvani faisant sauter le couvercle en déposant une plainte pour contenu pornographique produit et abattu dans certains bungalows de l’île reculée de Madh et de ses environs dans les zones côtières. de Malad au nord-ouest de Mumbai.

L’enquête policière a fait des révélations surprenantes sur la façon dont les actrices nouvelles ou en herbe venant de toute l’Inde à Mumbai ont été attirées par des offres de travail dans des courts métrages, des webséries et d’autres films.

« Ils ont été appelés pour des auditions et après sélection, ils ont été sélectionnés pour faire des scènes audacieuses, qui sont passées à des tournages semi-nus puis entièrement nus. Certains d’entre eux s’y sont fortement opposés et ont contacté la police », a déclaré Bharambe.

Après avoir créé le contenu, les deux sociétés – Viaan et Kendrin – les ont rendus disponibles sur des applications mobiles, proposant des abonnements similaires aux plates-formes OTT traditionnelles, en faisant la publicité sur les réseaux sociaux, qui étaient tous illégaux car la pornographie sous quelque forme que ce soit est interdite dans Inde.

À la suite des enquêtes menées par la police de Malvani et plus tard par la Criminal Branch-CID and Property Cell, au moins 12 arrestations ont été effectuées jusqu’à présent, dont Kundra, son associé technique Ryan J. Tharpe, qui ont été placés en garde à vue jusqu’au 23 juillet par un tribunal d’instance de Mumbai.

Les neuf personnes arrêtées plus tôt incluent l’actrice de télévision Gehna Vashisht, 32 ans, Yasmin R. Khan, 40 ans, Monu Joshi, 28 ans, Pratibha Nalavade, 33 ans, M. Atif Ahmed, 24 ans, Dipankar P. Khasnavis, 38 ans, Bhanusurya Thakur, 26 ans, Tanvir Hashmi, 40 ans, et Umesh Kamath, 39 ans.

Proche confident de Kundra, Kamat dirigeait les opérations indiennes de Viaan, qui gérait également toutes les opérations de HotShots, y compris la création de contenu, les comptes et d’autres détails, avec Kendrin Ltd., a déclaré la police.

Des sources officielles de Bollywood et de la police affirment que l’enquête en cours sur l’affaire Kundra « n’est peut-être que la pointe de l’iceberg pornographique » qui fleurit dans les cercles du divertissement, aidée ou encouragée par certains « modèles ou coordinateurs par intérim » de haut niveau dans le sud de Mumbai et banlieue ouest, avec des enjeux énormes.

« Il y a de sombres rumeurs selon lesquelles même de nombreuses grandes célébrités, mannequins-acteurs-actrices seraient impliquées dans cela. Des « sex-rave parties » sont organisées dans des lieux secrets en Inde et à l’étranger où les actes sont filmés, et plus tard emballés comme « contenu chaud ». et vendu pour des millions sur diverses plateformes médiatiques du monde entier », a déclaré un grand producteur à IANS, sous couvert d’anonymat.