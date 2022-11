La police ethnique serbe du Kosovo et les législateurs démissionnent en masse

PRISTINA, Kosovo (AP) – Des représentants de la minorité ethnique serbe du Kosovo ont démissionné samedi de leurs fonctions pour protester contre le limogeage d’un policier qui n’a pas suivi la décision du gouvernement sur les plaques d’immatriculation des véhicules.

Plus tôt cette semaine, les autorités de Pristina ont limogé un haut responsable de la police serbe dans le nord du Kosovo, où vivent la plupart des Serbes de souche, qui a refusé de respecter la décision de remplacer les plaques d’immatriculation des véhicules au Kosovo par celles émises par le Kosovo. Ce changement a déclenché des questions volatiles sur la souveraineté du Kosovo, en particulier au sein de sa minorité serbe, dont beaucoup souhaitent toujours que l’ancienne province serbe fasse partie de la Serbie et ne soit pas indépendante.

La Serbie elle-même n’a jamais reconnu l’indépendance du Kosovo.

Alors que la mesure est entrée en vigueur mardi, les autorités kosovares ont déclaré que l’application serait progressive. Dans trois semaines, les autorités de Pristina lanceront des avertissements aux Serbes de souche qui conservent leurs anciennes plaques d’immatriculation. Pendant les deux prochains mois, ils seront condamnés à une amende, et pendant trois autres mois jusqu’au 21 avril, ils ne pourront conduire qu’avec des plaques locales temporaires remplacées.

Les Serbes de souche ont un ministre du gouvernement, 10 parlementaires et d’autres postes de haut niveau au sein du gouvernement, de la police et de la justice dans les quatre communautés locales qu’ils dominent. Tous les policiers démissionnaires et hauts gradés ont symboliquement enlevé leurs uniformes après un meeting samedi. L’effet de la démission massive n’était pas clair.

Des ennuis ont éclaté cet été à cause du refus de la Serbie et du Kosovo de reconnaître les pièces d’identité et les plaques d’immatriculation des véhicules de l’autre. Les Serbes du Kosovo dans le nord ont érigé des barrages routiers, fait retentir des sirènes de raid aérien et tiré des coups de feu en l’air.

En août, les émissaires de l’UE et des États-Unis ont négocié une solution au problème des documents de voyage, permettant à la situation de se calmer.

Ensuite, Pristina a également décidé de reporter au 1er novembre la décision d’exiger que les véhicules portant des plaques d’immatriculation anciennes ou serbes les remplacent par des plaques kosovares. Cela signifiait également que les véhicules arrivant de Serbie devaient remplacer les plaques d’immatriculation serbes par celles du Kosovo.

Au cours des 11 dernières années, l’inverse a été exigé par la Serbie pour les véhicules en provenance du Kosovo.

L’Union européenne a dit au Kosovo et à la Serbie qu’ils devaient normaliser leurs relations s’ils voulaient progresser vers l’adhésion au bloc des 27 nations. Bruxelles et Washington ont récemment intensifié leurs efforts de médiation, craignant que les incertitudes sur la guerre en Ukraine et les liens étroits de la Serbie avec la Russie n’aggravent les problèmes entre la Serbie et le Kosovo.

L’indépendance du Kosovo en 2008 a été reconnue par les États-Unis et la plupart des pays de l’UE, tandis que la Serbie s’est appuyée sur le soutien de Moscou et de la Chine pour sa tentative de conserver l’ancienne province. Belgrade a perdu le contrôle du Kosovo en 1999 après que l’OTAN a bombardé le pays pour mettre fin à sa répression brutale contre les séparatistes de souche albanaise.

The Associated Press