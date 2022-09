Des responsables de la police de Toronto et d’autres agences de la ville disent qu’ils sont encore sous le choc mardi matin, après qu’un officier a été tué dans ce que la police a décrit comme une “embuscade” mortelle et non provoquée lundi après-midi.

Le président de la Toronto Police Association, Jon Reid, a déclaré à CBC News que lui et le chef de la police James Ramer avaient annoncé cette sombre nouvelle à la famille du const. André Hong.

“Probablement l’une des choses les plus difficiles que j’ai jamais faites”, a déclaré Reid sur CBC Radio Métro matin Mardi.

“Je pense que tous les policiers savent [when] ils mettent leur uniforme le matin, ils vont au travail — au fond de leur esprit, il y a toujours cette possibilité que quelque chose puisse arriver, qu’ils puissent être blessés, blessés, éventuellement tués. Mais pour que cela se produise réellement, le qualifier de tragique n’effleure même pas la surface.”

L’homme de 48 ans laisse dans le deuil sa femme, ses deux adolescents et ses parents.

Ligne de police en procession, montrant leur respect, alors que le corps du gendarme de Toronto Andrew Hong est retiré de la scène à Mississauga où il a été tué par balle cet après-midi pic. twitter.com/u5CMVhPkLG —@CBCLorenda

Ramer a déclaré que Hong – qui était un vétéran de 22 ans et membre de la division des services de la circulation – était un membre exceptionnel du service et une personne exceptionnelle.

“C’est très difficile. Andrew était un gars tellement aimé”, a déclaré Ramer mardi matin. “Je pense que les circonstances tragiques soudaines – c’est difficile à comprendre.”

La police de Peel coordonne une enquête multijuridictionnelle sur la mort de Hong ainsi que sur une autre personne qui a été tuée et trois autres blessées lors d’une série de fusillades lundi dans la région du Grand Toronto et de Hamilton.

REGARDER | Le chef de la police se souvient de Hong :

Le policier de Toronto tué était «une personne formidable», déclare le chef La mort par balle du const. Andrew Hong a un «impact incroyable» et nombre de ses collègues sont «désemparés» par sa mort, a déclaré le chef de la police de Toronto, James Ramer.

La poursuite du suspect s’est terminée environ deux heures après la première des deux fusillades signalées lorsque le chien de garde de la police de l’Ontario a déclaré que des policiers avaient abattu l’homme, qui avait été retrouvé dans un cimetière de Hamilton.

L’Unité des enquêtes spéciales indique que leur enquête se concentrera en partie sur le cimetière et sur quatre agents impliqués dans l’incident.

Ils disent avoir informé les proches du suspect présumé hier soir et attendent une autopsie. Ils ont affecté sept enquêteurs et deux enquêteurs médico-légaux à l’affaire.

Des membres du public ont laissé des fleurs sur les lieux de la fusillade à Mississauga. (Tyler Cheese/SRC)

Une famille “dévastée”, déclare le président de l’association des policiers

Reid a déclaré à CBC News que Hong était un motocycliste très doué et qu’il organisait une formation en tant qu’instructeur le jour où il a été tué.

Hong était “très apprécié de ses collègues” et un “professionnel accompli”, a-t-il déclaré, ajoutant que sa famille était “dévastée”.

“Un très bon père de famille, évidemment aimé de sa famille”, a-t-il déclaré.

Dans un tweet, le chef des pompiers de Toronto, Matthew Pegg, a déclaré que Hong était un de ses amis proches. Pegg l’a appelé “un officier, un gentleman et un être humain incroyable.

“Vous ne serez jamais oublié”, a déclaré Pegg.

Au nom de chaque membre de @Toronto_Fire, je présente mes sincères condoléances à l’épouse, aux enfants et à la famille du gendarme Andrew Hong et ses amis et collègues. Repose en paix André. Tu ne seras jamais oublié. #heroesinlife —@ChefPeggTFS

Les membres de la communauté rendent hommage

Un flux constant de membres de la communauté a visité le site mardi pour déposer des fleurs et rendre hommage. Tina Baldassi habite à proximité et a apporté une petite jardinière de chrysanthèmes jaunes.

“Je me suis senti obligé de venir lui rendre hommage, d’abord, et d’offrir quelque chose en guise de condoléances et de sympathie à sa famille et au service de police, au service de police de Toronto, bien sûr, principalement, mais aussi au Département de Peel », a-t-elle déclaré.

Le maire de Toronto, John Tory, a qualifié l’incident de “tragédie insensée” mardi matin.

“Toutes ces choses sont des tragédies lorsque vous perdez un policier – mais c’est tellement insensé”, a-t-il déclaré.

“Je suis tellement accablé de chagrin pour la famille.”

Une réunion précédemment prévue mardi de la Commission des services policiers de Toronto a commencé avec de hauts responsables qui ont observé un moment de silence pour Hong.

Dans un communiqué, le conseil d’administration a déclaré que Hong était “une personne extrêmement gentille et positive, douce et attentionnée, drôle et chaleureuse, qui aimait sa famille et faisait son travail avec un engagement extraordinaire et un grand professionnalisme”.

“Nos cœurs et nos pensées vont à la famille de PC Hong, sa femme, son fils, sa fille et ses parents, ainsi qu’aux membres du service de police de Toronto, alors que nous pleurons sa mort insensée et tragique et honorons le sacrifice ultime qu’il a fait, en servant une ville qu’il aimait.”