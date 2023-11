La police et les propriétaires d’entreprises utilisent de nouvelles technologies pour empêcher les buveurs mineurs et les armes d’entrer dans les bars de Madison.

MADISON, Wisconsin (WMTV) – Une voiture de police fait sa tournée dans le centre-ville de Madison un week-end. L’arrêt numéro un de l’agent Rick Bruess et de son équipe de police communautaire du district central est ce qu’ils appellent une inspection de taverne.

« L’une des nombreuses tâches dont notre équipe est chargée est d’effectuer ces inspections des tavernes. Nos étudiants appellent cela des raids dans les bars », a déclaré Bruess.

Les inspections des tavernes consistent en des enregistrements hebdomadaires dans une liste tournante de divers débits de boissons du centre-ville pour vérifier non seulement si les bars respectent leurs permis d’alcool, mais également si tout le monde à l’intérieur est en sécurité et responsable. Cela inclut la recherche de fausses pièces d’identité.

Grâce à un certain nombre de demandes de dossiers ouverts auprès du département de police de Madison, NBC15 Investigates a suivi les inspections des bars, en vérifiant les dates, les heures et les tavernes dans lesquelles elles ont lieu. Les données montrent également le nombre de mineurs rencontrés par la police, allant de zéro à 130 personnes selon le contrôle.

Utiliser un faux et se faire prendre peut entraîner une lourde amende, voire une peine d’emprisonnement. L’amende pour une fausse citation d’identité commence à 376 $. Mais l’agent Bruess dit que plus les gens mentent à ce sujet et tentent de maintenir la mascarade, l’amende augmente et la personne pourrait même finir en prison. Il dit que la meilleure chose à faire est de dire la vérité tout de suite.

La police de Madison s’associe aux propriétaires de bars pour sévir contre les étudiants utilisant de fausses pièces d’identité, en particulier dans le quartier des divertissements du centre-ville. Et les contrefaçons deviennent de plus en plus difficiles à détecter en raison de la manière dont les buveurs mineurs les obtiennent. La police et les propriétaires de bars testent actuellement de nouvelles technologies pour empêcher les contrefaçons et les armes d’entrer.

« Il est révolu le temps où il suffisait de jouer le rôle de videur à la porte, de récupérer la pièce d’identité, de regarder la date d’anniversaire, de la leur rendre et de les renvoyer chez eux. La barre a été relevée et ils doivent examiner ces pièces d’identité un peu plus longtemps”, a expliqué Bruess.

Bruess dit que lorsqu’il a débuté dans son unité de police actuelle, environ les trois quarts des contrefaçons confisquées par la police étaient des buveurs mineurs achetés en ligne, souvent pour des centaines de dollars pièce. Aujourd’hui, dit-il, ce chiffre est plus proche de 98 % des achats en ligne. Le coût de ces contrefaçons est désormais tombé à environ 20 dollars chacun, et Bruess affirme qu’ils peuvent paraître presque parfaits.

« Ils disposent de toutes les caractéristiques de sécurité que l’État aurait sur une pièce d’identité normale, donc à l’œil nu, cela semble légitime et réel. Et c’est donc le défi auquel certaines de ces tavernes doivent faire face maintenant, c’est que ces identifiants deviennent si bons qu’elles doivent améliorer un peu leur jeu lorsqu’elles vérifient ces identifiants », a déclaré Bruess.

C’est là que la nouvelle technologie entre en jeu. Les entreprises technologiques tentent désormais d’égaliser les règles du jeu pour donner aux tavernes et autres lieux l’avantage dans la vérification des pièces d’identité. Il existe désormais des outils testés par la police de Madison qui scannent les pièces d’identité avec un taux de précision de 94 %. Deux sociétés que la police de Madison recommande aux propriétaires de bars : Intellicheck et Patron Scan.

« Intellicheck fait un très bon travail en vérifiant les fausses identités. Lorsque nous l’avons testé, sa précision était de 94 % », a déclaré Bruess.

Patron Scan est davantage un outil de communication entre les tavernes, scannant les identifiants pour stocker ces informations dans une base de données. Ainsi, si quelqu’un dans un bar se bat ou cause des problèmes, le propriétaire du bar peut accéder à son système Patron Scan et signaler cet identifiant particulier.

«Et puis cette personne, si elle se rend dans un autre bar en utilisant le scan des clients, cela la signalera également. Et ce bar peut alors choisir : « Hé, cette personne a été expulsée de n’importe où ». Les voulons-nous dans notre établissement ?’», a déclaré Bruess.

Au Churchkey Bar and Grill, un samedi soir de novembre, son videur a cassé des dizaines de faux documents gouvernementaux à la porte, le tout en seulement 30 minutes. Les videurs sont formés pour examiner les pièces d’identité ainsi que le langage corporel de la personne qui les remet. Et puis ils poseront d’autres questions s’ils soupçonnent que quelque chose ne va pas.

Le directeur général de Churchkey, Armando Acosta, s’efforce d’éloigner les buveurs mineurs. Et il va encore plus loin en matière de sécurité. Une fois que les clients ont vérifié leur identité, ils sont conduits vers un autre employé qui utilise un détecteur de métaux pour rechercher des armes.

« Avant cela, nous détections les armes à feu grâce aux projections des gens et aux fouilles de sacs. Nous avons donc décidé que c’était tout, que c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », a déclaré Acosta.

Acosta possède le système de détection de métaux depuis environ deux ans maintenant.

«Cela ne discrimine personne. Peu importe votre couleur, peu importe d’où vous venez, avez-vous des armes sur vous ? C’est ça. Si oui, pourquoi viens-tu dans mon bar ? Pourquoi vas-tu dans un bar ? demanda Acosta.

Acosta dit qu’avant de mettre en œuvre le wanding, le bar générait environ un appel au 911 par mois pour des choses comme des bagarres dans le bar ou des clients indisciplinés. Maintenant, avec les baguettes, ce nombre est bien inférieur. Acosta dit qu’il a dû appeler la police environ une demi-douzaine de fois en deux ans.

«C’est un énorme manque d’impact de notre part sur la communauté. L’argent de nos contribuables ne gaspille pas des ressources simplement parce que nous faisons des va-et-vient », a déclaré Acosta.

Les baguettes ne font pas que garder les armes à l’extérieur, elles détectent également les personnes qui tentent de se faufiler dans l’alcool à l’extérieur. La détection empêche non seulement les gens d’être trop servis, mais permet également aux propriétaires de bars d’économiser des centaines de dollars par nuit.

« C’est ce dont j’ai parlé à d’autres bars. Rien que cela, il y a ici une valeur monétaire. Regardez combien d’argent vous perdez. Chacun mesure environ 2 onces. Cela représente deux shots, donc 8 à 10 dollars de revenus que vous perdez multiplié par 100 par nuit. Et si vous avez des difficultés, cela s’accumule rapidement », a expliqué Acosta.

Acosta discute maintenant avec d’autres propriétaires de bars de la ville, partageant avec d’autres ce qu’il a appris de sa technologie. Il dit que l’utilisation de détecteurs de métaux peut entraîner une stigmatisation négative, les gens pensant qu’un bar n’est pas sûr.

« Je ne comprends pas pourquoi les gens associent cela au manque de sécurité. C’est une démarche que nous faisons, c’est un service pour la communauté. Il est de notre responsabilité d’être de bons voisins et de bonnes personnes dans notre communauté », a déclaré Acosta.

