La police et les manifestants dans la capitale péruvienne s’affrontent alors que les demandes de démission du président se multiplient

Les manifestations dans les rues du Pérou ont continué de croître alors que les manifestants continuent d’exiger la démission de la présidente Dina Boluarte et le retour au pouvoir de son prédécesseur Pedro Castillo.

“Nous avons des ministres délinquants, des présidents qui assassinent, et nous vivons comme des animaux au milieu de tant de richesses qu’ils nous volent tous les jours”, a déclaré Samuel Acero, un agriculteur qui dirige un comité régional de protestations pour la ville du sud-est de Cusco. a déclaré alors qu’il se promenait dans le centre-ville de Lima jeudi matin.

“Nous voulons que Dina Boluarte parte. Elle nous a menti.”

La vidéo montre des policiers tirant des cartouches de gaz lacrymogène sur des foules de manifestants, qui donnent des coups de pied ou jettent les canettes sur les policiers. Des incendies dans des appartements et des véhicules illuminent les rues, avec des images montrant des voitures incendiées et des pneus en feu.

Castillo a dissous le Congrès du pays en décembre et a appelé à de nouvelles élections avant une nouvelle tentative de le destituer. Il a établi un nouveau gouvernement d’urgence et a déclaré qu’il apporterait des changements à la direction du pouvoir judiciaire, de la police et de la Cour constitutionnelle.

La décision d’évincer Castillo concernait des allégations de corruption, avec six enquêtes ouvertes contre lui. Les actions de Castillo, considérées comme un effort pour préserver le pouvoir, ont incité le Congrès à l’évincer complètement et à le remplacer par Boluarte, son ancien vice-président.

La nomination s’est avérée incroyablement impopulaire, certains électeurs considérant Castillo comme “l’un d’entre nous”, tandis que Boluarte leur reste distant et inconnu.

Les manifestations ont fait jusqu’à présent 53 morts et sont restées concentrées dans la région des Andes au Pérou, mais ont continué à se propager en partie en raison des affrontements avec les forces de sécurité.

Jeudi après-midi à l’aéroport international Alfredo Rodriguez Ballon d’Arequipa, des centaines de manifestants se sont rassemblés pour appeler à la démission de Boluarte. Environ 40 manifestants ont franchi le périmètre de l’aéroport, escaladant une haute clôture métallique, provoquant une confrontation dramatique avec la police, qui a tenté de disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes.

Les manifestants auraient incendié une cabane et détruit du matériel d’éclairage sur la piste. Le Castillo déchu reste une figure populaire dans les régions pauvres et rurales du sud et des hauts plateaux, où il a reçu un large soutien lors de la dernière élection présidentielle.

Les manifestants ont même riposté en attaquant et en brûlant à mort un policier la semaine dernière. José Luis Soncco Quispe, 29 ans, patrouillait avec un collègue à Juliaca, une ville proche de la frontière avec la Bolivie et le lac Titicaca, lundi soir, lorsqu’ils ont été attaqués par une foule qui a ensuite incendié leur véhicule, selon les rapports de police.

“Nous sommes à un point de rupture entre la dictature et la démocratie”, a déclaré Pedro Mamani, étudiant à l’Université nationale de San Marcos. Il y a des étudiants qui logent des manifestants qui se sont rendus dans la capitale péruvienne pour la manifestation communément appelée la «prise de contrôle de Lima».

En portant la contestation à Lima, les manifestants espèrent redonner du poids au mouvement. La concentration de manifestants à Lima reflète également la façon dont la capitale a commencé à voir davantage de manifestations antigouvernementales ces derniers jours.

Au total, 11 800 policiers seront déployés dans Lima, a déclaré Victor Zanabria, le chef de la police locale, aux médias locaux. Il a minimisé la taille des manifestations, affirmant qu’il s’attendait à ce qu’environ 2 000 personnes y participent.

David Unsworth de Fox News et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.