La police et les experts des droits civils interviennent

Pour un expert des forces de l’ordre, les images de la caméra corporelle montrent Andrew Brown Jr. fuyant dans la panique, conduisant imprudemment et posant une menace pour les députés et les membres du public à proximité.

Pour un défenseur des libertés civiles, les mêmes vidéos montrent un homme noir effrayé essayant de fuir une phalange de députés avec leurs armes tirées en traversant une pelouse à une vitesse relativement modeste.

La vidéo de la mort de Brown, montrée mardi, est comme des vidéos bodycam de morts similaires: elle soutient les croyances de la personne qui la voit. Les experts de la police qui comprennent que les agents sont formés pour arrêter les menaces examinent si les députés ont suivi la politique. Les défenseurs des droits civils qui ont vu des hommes noirs tués après des affrontements hors de contrôle voient comment la mort de Brown aurait pu être évitée.

Derrière tout cela se trouvent des lois et des décisions de justice qui donnent aux agents des forces de l’ordre le bénéfice du doute.

Brown, 42 ans, a été abattu le 21 avril à Elizabeth City, en Caroline du Nord, après que les députés du comté de Pasquotank aient tenté de lui signifier des mandats d’arrêt. Les députés ont tiré cinq fois sur Brown, dont une à l’arrière de la tête, selon une autopsie indépendante commandée par sa famille.

Andrew Womble, le procureur du district, a montré des clips et des photos d’appareils photo portés sur le corps lors d’une conférence de presse mardi, expliquant pourquoi la fusillade mortelle de Brown était «justifiée» par la loi. Il a dit que les députés ne feraient pas face à des accusations criminelles.

« Brown a menacé la vie et la sécurité des officiers sur les lieux et de tout éventuel spectateur civil, donnant à un officier raisonnable une raison impérieuse de mettre fin à la rencontre », a déclaré Womble. « La loi n’oblige pas les agents dans une situation tendue ou dangereuse à attendre le moment où un suspect utilise une arme mortelle pour agir pour arrêter le suspect. »

Pour Chad Marlow, conseiller politique principal de l’American Civil Liberties Union, le morceau de vidéo de la caméra corporelle diffusé pour le public «est un résumé de tout ce qui ne va pas avec la police en Amérique».

« Ils sautent d’une voiture pour arrêter un homme noir avec des fusils d’assaut à la main. Ils ont des images de la caméra corporelle mais ne laissent pas les journalistes le voir », a déclaré Marlow. « Quand il conduit, ils tirent à plusieurs reprises dans la voiture comme s’ils ne se soucient pas de savoir si l’homme noir vit ou meurt. »

Les trois députés qui ont licencié Brown ont été autorisés à conserver leur emploi mais seront disciplinés et recyclés parce que « ce fut un résultat terrible et tragique, et nous pourrions faire mieux », a déclaré le shérif du comté de Pasquotank, Tommy Wooten, dans un communiqué vidéo.

Pourquoi les bodycams n’ont pas tenu leurs promesses de dénonciation d’inconduite:La police décide quoi libérer.

Les députés ont convergé vers Brown dans sa voiture

Les images de la caméra corporelle montrées mardi provenaient de quatre des députés. Deux autres n’ont pas allumé leurs caméras. Il montre des députés sautant d’un pick-up et courant vers une BMW bleue avec leurs armes à la main, y compris au moins un fusil semi-automatique.

Les députés ont encerclé la voiture, prenant position à l’avant et côté conducteur et criant à Brown de lever les mains.

Sgt. Joel Lunsford a tenté d’atteindre la poignée de porte du conducteur et Brown a reculé la voiture, faisant tomber Lunsford sur le capot de la voiture, a déclaré Womble. Les députés ont crié à Brown dans un langage jonché de jurons d’arrêter.

Brown a fait un virage serré à gauche à l’écart d’au moins trois députés, et le pare-chocs a dépassé Lunsford, qui a sauté en arrière et a mis la main sur la voiture.

À ce moment-là, le premier coup de feu a été tiré.

Brown s’est éloigné des députés, à travers un terrain herbeux, alors que les coups de feu se poursuivaient pendant environ quatre secondes. Sa voiture a raté de peu un véhicule non marqué des forces de l’ordre, qui est passé moins d’une seconde auparavant. Le véhicule de Brown s’est retrouvé dans une allée à moins d’un pâté de maisons.

Les députés ont couru vers la voiture et ont crié à Brown de lever les mains. Lorsqu’ils ont ouvert la porte, un député a déclaré que Brown avait été blessé par balle et que d’autres avaient appelé une ambulance.

En expliquant pourquoi les députés ne seraient pas inculpés, Womble a déclaré que la voiture de Brown se dirigeait directement vers un agent des forces de l’ordre dans le véhicule banalisé, et que d’autres députés se trouvaient dans des véhicules à proximité.

«En quoi était-il une menace?

L’une des raisons des divergences de vues sur ce qui s’est passé ce jour-là est que la plupart des vidéos de la caméra corporelle n’ont pas été publiées. La loi de la Caroline du Nord ne le considère pas comme un dossier public et sa publication nécessite une ordonnance du tribunal.

Le mois dernier, un juge de Caroline du Nord a empêché la diffusion publique de la vidéo et a limité la famille à voir environ 18 minutes sur plus de deux heures de séquences disponibles qui incluent des événements avant et après le tournage. Le juge a permis de brouiller les visages des députés.

Chance Lynch, l’avocat de la famille Brown, a déclaré avoir vu un méli-mélo d’images prises à partir de plusieurs caméras corporelles au cours de la même période, totalisant environ 18 minutes.

Le département du shérif a déclaré que tout l’incident avait pris 20 secondes et que la famille avait été autorisée à le regarder à plusieurs reprises. Lynch a déclaré qu’il était essentiel de savoir ce qui a été dit avant, pendant et après l’incident pour comprendre l’état d’esprit des agents.

Mardi, Lynch a demandé au tribunal de permettre à la famille de voir l’intégralité des images de la caméra corporelle non expurgée, ainsi que d’autres vidéos, audio, images fixes et détails de l’enquête du State Bureau of Investigation.

Lynch a déclaré que la famille prévoyait de déposer une plainte fédérale pour les droits civils contre les députés et le bureau du shérif, et il espère que le ministère de la Justice « jouera un rôle dans ce domaine ».

Parce que les visages des députés étaient flous, Lynch a déclaré qu’il avait du mal à déterminer qui faisait quoi. Ce qui était clair pour lui et pour la famille, c’est que Brown a tourné sa voiture vers la gauche et a tenté de s’échapper.

« En quoi était-il une menace quand il a traversé l’herbe et qu’il allait dans la direction opposée? » Demanda Lynch.

Scott Greenwood, un éminent avocat des droits constitutionnels, a déclaré qu’il ne lui semblait pas que le véhicule de Brown présentait un danger pour les députés ou était utilisé comme une arme. Il a dit que la vidéo complète donnerait une image plus claire.

« Le public ne sera jamais en mesure de comprendre pleinement ce qui s’est passé en Caroline du Nord sans avoir accès à l’intégralité de la vidéo de la caméra portée par le corps », a déclaré Greenwood. « Il ne suffit pas que les procureurs disent: » Faites-nous confiance, nous savons ce que nous faisons et nous ferons ce qu’il faut « lorsqu’ils refusent de divulguer la vidéo et qu’ils ont la capacité de le faire. »

Une norme légale permissive sur la force

Le quatrième amendement et une affaire de la Cour suprême des États-Unis en 1989, Graham c. Connor, reconnaissent que les agents de la force publique ont des tâches difficiles et doivent prendre des décisions en une fraction de seconde sans tout savoir sur les circonstances.

La norme constitutionnelle consiste à examiner l’état d’esprit de l’agent qui a tiré à ce moment-là et à le comparer à ce qu’un agent raisonnable ferait dans les mêmes circonstances, avec la même connaissance de la situation.

Les officiers qui craignent pour leur vie ont souvent la discrétion d’utiliser la force meurtrière,ce qui est presque toujours considéré comme justifié.

Womble a déclaré que le véhicule de Brown était entré en contact avec Lunsford à deux reprises.

« La vitesse précise de Brown en essayant de fuir et de frapper l’adjoint Lunsford est incertaine », a déclaré Womble, « mais qu’il a conduit imprudemment et a mis les officiers en danger n’est pas incertain. »

En vertu des politiques de nombreux services de police, les agents ne sont pas autorisés à tirer sur un véhicule si un agent peut s’écarter du chemin – tant que le suspect ne tire pas sur les agents.

La politique du bureau du shérif du comté de Pasquotank stipule que les députés devraient «prendre des mesures raisonnables pour sortir de la trajectoire d’un véhicule qui s’approche au lieu de décharger leur arme à feu» quand ils le peuvent.

Ils ne devraient tirer que s’ils croient «raisonnablement» qu’il n’y a pas d’autre moyen d’éviter une «menace imminente» du véhicule ou si le public ou les députés sont menacés par une autre force meurtrière.

La politique définit «imminent» comme «imminent» et non immédiat ou instantané.

Expert policier: Brown devait « être arrêté »

Geoff Alpert, professeur de criminologie et de justice pénale à l’Université de Caroline du Sud, a déclaré « qu’il n’y avait pas de menace imminente » sur la base de ce qu’il a vu, bien qu’il aurait besoin de voir toutes les images pour être sûr.

Le bureau du procureur de district « ne dit pas ce qui (s’est passé) était approprié ou correct », a-t-il dit. « Ils disent simplement que cela n’a pas atteint le niveau d’un crime. »

De nombreux départements ont interdit de tirer sur des véhicules en mouvement, a déclaré Alpert, car cela peut présenter une énigme aux agents. Si la personne à l’intérieur est tuée, le véhicule devient « un missile non guidé. … Il est très probable que la voiture continuera, et il est aussi probable que votre pied tombe sur l’accélérateur comme sur le frein ».

Wooten a déclaré dans une déclaration écrite à USA TODAY que la politique du bureau du shérif de Pasquotank déconseille fortement de tirer sur des véhicules en mouvement à moins que cela ne soit nécessaire pour protéger la vie de quelqu’un.

« Comme le montre la vidéo de la caméra corporelle, le véhicule d’Andrew Brown a heurté un député avec sa voiture, puis a conduit la voiture directement sur un autre adjoint », a déclaré Wooten. « Les députés ont utilisé une force meurtrière pour protéger leurs vies. »

Ken Cooper, président de la New York Association of Law Enforcement Firearms Instructors, a déclaré que les députés étaient contrôlés et professionnels dans leurs relations avec Brown. «Ils ont tiré quand ils le devaient» et n’ont pas vidé leurs chargeurs, comme le font de nombreux agents dans des situations de stress élevé.

« Notre travail est de protéger la société. Ce type est hors de contrôle – il doit être arrêté », a déclaré Cooper, ajoutant que les agents n’avaient pas beaucoup d’outils à leur disposition.

« S’il s’était arrêté lorsque les flics ont commencé à tirer sur la voiture, il a eu l’occasion de le faire », a déclaré Cooper. « Il s’était engagé à faire ce qu’il allait faire. Si quelqu’un était sur son chemin, même un enfant de 5 ans, il les aurait tués. »

Marlow a déclaré qu’il était clair que Brown n’était « pas quelqu’un qui essayait d’agresser les agents. C’est quelqu’un qui essaie de s’échapper » – quelqu’un qui sait ce qui peut arriver à un homme noir arrêté par la police.

Bien que la situation ait été «tragique», a déclaré Womble, les députés sur place n’avaient d’autre choix que de réagir comme ils l’ont fait.

« Les forces de l’ordre avaient le devoir de tenir bon, de s’acquitter de leurs fonctions et de mettre Andrew Brown en détention », a-t-il déclaré. « Ils ne pouvaient pas simplement le laisser partir. »