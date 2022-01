La police et les étudiants s’affrontent sur les salaires des enseignants (VIDÉOS)

La police française a affronté des manifestants à Paris alors que des militants réclamaient de meilleurs salaires et conditions d’emploi pour les enseignants

Des images circulant sur les réseaux sociaux ont montré des affrontements entre des enseignants, des étudiants et des policiers anti-émeute à Paris tôt jeudi, au milieu d’une semaine d’actions de protestation exhortant le gouvernement français à répondre à une série de demandes du personnel scolaire concernant leur salaire et leurs conditions.

Personnel du secteur de l’éducation en France cherchent à obtenir une amélioration du recrutement, des conditions de travail et des salaires, exhortant le gouvernement d’Emmanuel Macron à mettre fin « sa politique de dégradation du service public ».

La police a commencé à procéder à des arrestations lors des manifestations devant certaines écoles parisiennes jeudi matin, déclenchant une confrontation avec des militants au cours de laquelle un certain nombre d’étudiants ont apparemment été traînés au sol et détenus par les autorités alors que les forces de l’ordre cherchaient à briser les blocages.

Sud Education, un syndicat qui a soutenu les manifestations, a appelé à la libération des militants détenus après la réponse de la police, ajoutant qu’il espérait que « il n’y aurait pas de poursuite judiciaire ou administrative » déposé contre eux au cours de la manifestation.

Avant la manifestation, un communiqué commun des syndicats CGT, FIDL, FO, FSU, MNL et Solidaires appelait à une journée de mobilisation jeudi, affirmant que « personne ne peut ignorer le social et l’économique » situation à laquelle sont confrontés les enseignants.

Le gouvernement français n’a pas encore commenté publiquement la réponse de la police aux manifestations.

