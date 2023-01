La police et les ambulanciers paramédicaux répondent à un accident sur Galena Road au nord-ouest de Plano – Shaw Local

PUBLIÉ À 08H33 JEUDI, JAN. 5

La police et les ambulanciers paramédicaux du comté de Kendall répondent à un accident de voiture sur Galena Road à Creek Road dans le canton non constitué en société de Little Rock au nord-ouest de Plano.

Les premiers rapports indiquent que Galena Road est fermée à la circulation près du site de l’accident.

Les équipes d’urgence ont été convoquées sur les lieux vers 8 heures du matin.

Ceci est une histoire en développement et sera mise à jour.