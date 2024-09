La police et le shérif de Two Rivers déclarent « ne faire aucun commentaire » sur les rumeurs de restes humains retrouvés près du camp Manitou

TWO RIVERS – Un représentant de la police de Two Rivers a déclaré dimanche soir que le département n’avait « aucun commentaire » sur les informations selon lesquelles des restes humains ont été retrouvés près de Camp Manitou samedi.

Un représentant du bureau du shérif du comté de Manitowoc a également déclaré qu’il ne pouvait rien dire concernant la possibilité que des restes humains soient retrouvés près de Camp Manitou.

Camp Manitou appartient aux Girl Scouts de Manitou et comprend 140 acres de terrain.

Dan O’Donnell, animateur du Dan O’Donnell Show sur News Talk 1130 à Milwaukee, a rapporté dans un post sur X (anciennement Twitter) que les restes d’un enfant avaient été retrouvés au camp samedi.

O’Donnell a écrit dans le message que « les enquêteurs pensent » que les restes sont ceux d’un enfant de 4 ans. Vue d’Élieporté disparu depuis février.

O’Donnell n’a pas nommé sa source ni précisé où il avait obtenu l’information.

Le département de police de Two Rivers a déclaré à plusieurs reprises tout au long de la recherche d’Elijah que le département était « la seule source d’informations factuelles » dans l’enquête.

Dans un communiqué de presse du 20 août sur le Six mois après la disparition de VueLe capitaine de police de Two Rivers, Andrew Raatz, a averti que « la diffusion d’informations fausses et trompeuses est irrespectueuse envers la famille d’Elijah et nuit à nos efforts pour le localiser ».

Elijah avait 3 ans lorsqu’il a été porté disparu le 20 février. Son quatrième anniversaire a été célébré en son absence le 25 août lors d’un événement communautaire au parc Kiwanis à Appleton.

Elijah a été porté disparu le 20 février par Jesse Vang, 39 ans, de Two Rivers, petit ami de la mère d’Elijah, Katrina B. Baur, 31 ans, qui se trouvait à sa résidence de Wisconsin Dells à ce moment-là.

Vang a déclaré à la police que la dernière fois qu’il avait vu Elijah, c’était vers 8 heures du matin le 20 février, après que Vang ait ordonné à l’enfant de 3 ans de se tenir à côté du lit de Vang et de prier en guise de punition.

Vang a déclaré qu’il s’était endormi et que lorsqu’il s’était réveillé près de trois heures plus tard, le garçon avait disparu et il a appelé le 911 pour signaler sa disparition à 10h59.

L’appartement de Vang se trouvait dans le bloc 3900 de Mishicot Road à Two Rivers, à un peu plus de 3 miles du Camp Manitou.

C’est dans un complexe d’appartements situé dans le bloc 3900 de Mishicot Road à Two Rivers qu’Elijah Vue, 3 ans, a disparu, comme on peut le voir le mardi 27 février 2024, à Two Rivers, dans le Wisconsin.

Baur et Vang ont tous deux été arrêtés en février, peu après la disparition d’Elijah, et ont été accusés de négligence envers un enfant. Ils sont toujours en détention à la prison du comté de Manitowoc. Baur est détenu sous caution de 15 000 $ en espèces, tandis que Vang est détenu sous caution de 20 000 $ en espèces. Le système judiciaire du Wisconsin exige que les personnes versent la caution intégrale en espèces pour être libérées.

Baur a été accusée de négligence grave envers un enfant, de négligence mineure envers un autre enfant et de deux délits de résistance ou d’obstruction à un agent. Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour une conférence de mise en état le 22 octobre à 15 heures devant le juge Robert Dewane.

Vang est également accusé de négligence en lien avec la disparition d’Elijah. Il doit comparaître devant le tribunal pour une conférence de mise en état le 27 septembre à 14 heures devant le juge Dewane.

Les recherches pour retrouver Elijah ont été de grande envergure et ont consisté à faire le tour des quartiers urbains et ruraux, à fouiller les rivières, les rivages, une décharge dans le comté de Calumet et un conteneur de déchets agricoles dans le comté de Manitowoc, à effectuer des recherches aériennes à l’aide de drones, à « vérifier et revérifier plusieurs zones » par des équipes K9, à effectuer des recherches à cheval sur des terres agricoles rurales, à enquêter dans la ville natale de Baur, Wisconsin Dells, et à analyser de très grandes quantités de données vidéo. Les enquêteurs ont déjà fouillé la zone dans et autour de Camp Manitou.

Des récompenses financières sont toujours offertes pour toute information permettant de découvrir Elijah ou d’arrêter et de condamner toute personne responsable de sa disparition : 15 000 $ par l’intermédiaire du FBI, 10 000 $ par l’intermédiaire de Manitowoc County Crime Stoppers et 15 000 $ par l’intermédiaire de la ville de Two Rivers, financés par des dons de la communauté.

Toute personne disposant d’informations sur l’affaire peut contacter la ligne d’assistance au 844-267-6648 ou soumettre des informations via l’application Crime Stoppers P3.

Cette histoire sera mise à jour si de plus amples informations seront disponibles.

