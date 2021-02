La police et l’armée lancent une offre pour sauver 317 filles kidnappées dans leur école au Nigéria

Les autorités nigérianes se bousculent pour sauver 317 filles enlevées vendredi dans un internat par des hommes armés dans le nord du Nigeria, a annoncé la police, le dernier d’une série d’enlèvements massifs d’étudiants.

La police et l’armée ont lancé des opérations conjointes pour secourir les filles après l’attaque de l’école secondaire gouvernementale pour filles de la ville de Jangebe, selon Mohammed Shehu, un porte-parole de la police de l’État de Zamfara qui a confirmé le nombre d’enlèvements.

Un parent, Nasiru Abdullahi, a déclaré à l’Associated Press que ses filles, âgées de 10 et 13 ans, faisaient partie des disparus.

« Il est décevant que même si les militaires sont fortement présents près de l’école, ils n’ont pas pu protéger les filles », a-t-il déclaré.

Le résident Musa Mustapha a déclaré que les hommes armés avaient également attaqué un camp militaire et un point de contrôle à proximité, empêchant les soldats d’intervenir pendant que les hommes armés passaient plusieurs heures à l’école. Il n’était pas immédiatement clair s’il y avait des victimes.

Plusieurs grands groupes d’hommes armés opèrent dans l’État de Zamfara, décrit par le gouvernement comme des bandits, et sont connus pour kidnapper pour de l’argent et faire pression pour la libération de leurs membres de prison.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré vendredi que l’objectif principal du gouvernement était de ramener tous les otages de l’école sains et saufs, vivants et indemnes.

« Que les bandits, les ravisseurs et les terroristes n’entretiennent aucune illusion qu’ils sont plus puissants que le gouvernement. Ils ne devraient pas confondre notre retenue avec les objectifs humanitaires de protection de vies innocentes comme une faiblesse, ou un signe de peur ou d’irrésolution. »

Il a appelé les gouvernements des États à revoir leur politique consistant à effectuer des paiements, en argent ou en véhicules, aux bandits.

« Une telle politique a le potentiel de se retourner contre nous avec des conséquences désastreuses », a déclaré Buhari. Il a également déclaré que les gouvernements des États et locaux doivent jouer leur rôle en étant proactifs pour améliorer la sécurité dans et autour des écoles.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné les enlèvements et a appelé à la « libération immédiate et inconditionnelle » des filles et au retour en toute sécurité dans leurs familles, qualifiant les attaques contre les écoles de grave violation des droits de l’homme et des droits des enfants, a déclaré le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric .

Le Nigéria a connu plusieurs attaques et enlèvements de ce type au fil des ans, notamment l’enlèvement massif en avril 2014 par le groupe djihadiste Boko Haram de 276 filles de l’école secondaire de Chibok dans l’État de Borno. Plus d’une centaine de filles sont toujours portées disparues.

Samedi, un responsable de l’État du Niger a déclaré que 42 personnes, dont 27 étudiants enlevés il y a deux semaines dans une école, avaient été libérées.

L’attachée de presse en chef du gouverneur de l’État du Niger, Mary Noel-Berje, a déclaré samedi à l’Associated Press que les personnes libérées étaient arrivées dans la capitale de l’État, Minna. «Nous les avons reçus», a-t-elle dit.

Moins de deux semaines, des hommes armés ont enlevé les 42 personnes du Collège scientifique gouvernemental de Kagara dans l’État du Niger.

En décembre, 344 élèves ont été enlevés de l’école secondaire gouvernementale scientifique de Kankara, dans l’État de Katsina. Ils ont également été relâchés depuis.