La police et Hockey PEI enquêtent sur une bagarre au tournoi des jeunes de Charlottetown

Pour la deuxième année consécutive, un incident survenu lors d’un tournoi de hockey pour les jeunes de Charlottetown attire l’attention négativement et laisse les responsables frustrés de Hockey PEI se demander comment ils peuvent changer la culture du sport.

Une bagarre a éclaté samedi soir après un match AA des moins de 18 ans entre des équipes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse lors du tournoi annuel Early Bird au Centre Bell Aliant. CBC News a vu une vidéo de l’incident, qui montre plusieurs joueurs se battant alors que les officiels tentent de les séparer et que les spectateurs crient depuis les gradins. Selon Hockey PEI, certains spectateurs sont allés sur la glace alors que la mêlée se poursuivait.

La police a répondu et enquête, a déclaré lundi après-midi la police de Charlottetown dans un communiqué de presse faisant référence à “une plainte concernant plusieurs bagarres ayant eu lieu sur la surface de la glace lors d’un match de hockey”.

L’incident survient un an après que cinq joueurs d’une autre équipe U18 de l’Île-du-Prince-Édouard ont fait l’objet d’une enquête et ont finalement été suspendus pour avoir lancé des insultes raciales à un gardien noir de la Nouvelle-Écosse. En réponse, Hockey PEI a restructuré le mandat de son comité de discipline et d’éthique et s’est concentré sur l’éducation des joueurs, des entraîneurs et des parents.

Le directeur général de Hockey PEI, Connor Cameron, a déclaré qu’il était “très malheureux” qu’un autre incident se soit produit au même tournoi cette année.

« Nous espérions qu’une partie du travail acharné que nous avons fait au cours de la dernière année porterait peut-être ses fruits avec une meilleure conduite dans la patinoire. De toute évidence, ce n’était pas le cas dans cette situation », a-t-il déclaré.

Ce genre de chose, ça n’a pas sa place dans le jeu… C’est évidemment un problème très, très sérieux. —Connor Cameron

Et bien que le combat du samedi soir ait été l’incident le plus grave, ce n’était pas le seul du tournoi. Cameron a déclaré qu’il y avait eu “quatre ou cinq” incidents où des entraîneurs ont été expulsés, affectant des équipes avec des joueurs aussi jeunes que 10 ans.

« Je ne comprends pas comment la LNH peut passer une année complète sans qu’un entraîneur ne soit expulsé, et nos entraîneurs U18 et U11 ne peuvent pas passer une semaine sans que quelqu’un soit expulsé… Pour moi, ce n’est pas du hockey.

Le « comportement ignoble » à son plus haut niveau : Hockey Î.-P.-É.

Hockey PEI mène sa propre enquête interne, mais Cameron a déclaré que le plus gros problème était de s’attaquer à la culture de la violence dans le sport. Il a déclaré que les abus envers les joueurs et les officiels, et le “comportement ignoble” en général, étaient à un niveau record dans le sport.

“Vous avez l’impression que c’est trois pas en avant et deux pas en arrière”, a-t-il déclaré. “Vous faites tout ce type de bon travail et puis, vous savez, vous vous réveillez aujourd’hui, un lundi matin, et il y a quatre ou cinq incidents qui ne devraient jamais arriver.”

Il a dit que certaines personnes ont blâmé la pandémie de COVID-19 et d’autres facteurs de stress sociétaux pour le mauvais comportement.

“Pour moi, ce sont des excuses”, a-t-il déclaré.

“C’est presque comme si beaucoup de nos gens – et quand je dis nos gens, je veux dire nos entraîneurs, nos joueurs et des trucs comme ça – ont oublié, vous savez, le plus grand bien du jeu de hockey.

“Le travail d’équipe, le fait de travailler ensemble vers un objectif, le sacrifice de vos désirs et besoins personnels pour le plus grand [good] de l’équipe – des choses comme ça ont semblé être perdues ici.”