La police est sur le point d’arrêter le père en fuite de Sara Sharif grâce au suivi du téléphone | Nouvelles du Royaume-Uni

La police pakistanaise pense être sur le point d’arrêter le père de Sara Sharif, Urfan Sharif (Photos : Police) La police dans Le Pakistan affirme se rapprocher du père fugitif de Sara Sharif, 10 ans, retrouvé mort à son domicile du Surrey. Urfan Sharif, 41 ans, son partenaire Beinash Batool et son frère Faisal Malik ont ​​fui le Royaume-Uni la veille de la découverte du corps de l’écolière dans la propriété familiale à Horsall, près de Woking, le 10 août. Avec cinq de leurs enfants, le groupe a pris un vol pour Islamabad au Pakistan, où Urfan a appelé les services d’urgence britanniques pour leur annoncer que sa fille était morte. Tous trois sont désormais recherchés pour interrogatoire et une chasse à l’homme internationale a été lancée. La police pakistanaise a déclaré hier qu’elle se rapprochait de la famille après avoir identifié une carte SIM pakistanaise active enregistrée au nom de Sharif, rapporte Le soleil. La carte SIM a été utilisée récemment à Jhelum, d’où la famille est originaire, ont-ils indiqué. Le chef de la police de Jhelum, Nasir Bajwa, a déclaré Le miroir que le trio ne serait plus dans la ville et qu’il se trouverait « probablement à proximité, au Cachemire ». Une carte SIM enregistrée au nom de Sharif a été détectée au Pakistan (Photo : Leon McGowran)



La police pense que les blessures avec lesquelles Sara a été retrouvée ont été causées sur une période de temps « soutenue et prolongée » (Photo : PA) Il a déclaré que les policiers espéraient arrêter Sharif d’ici quelques heures. M. Bajwa a ajouté que son équipe d’officiers travaillait « jour et nuit » pour retrouver le groupe. Il a déclaré que l’on pensait qu’ils avaient été récupérés à l’aéroport d’Islamabad par deux des frères de Sharif, avant de parcourir les 85 miles jusqu’à Jhelum. M. Bajway a ajouté : « Le suspect ne se rend pas… mais la situation sera plus claire une fois que nous l’aurons attrapé. » Plus: Tendance

Sara avait subi « des blessures multiples et importantes » avant sa mort, a déclaré la police de Surrey. Le trio qui a fui le Royaume-Uni, de gauche à droite : Sharif, son partenaire Beinash Batool et son frère Faisal Malik



Fleurs et police devant le domicile de Sara après la découverte de son corps (Photo : SWNS) Bien que la cause exacte de son décès n’ait pas encore été déterminée, il a été révélé que ses blessures auraient probablement été causées sur une période de temps « soutenue et prolongée ». Un voisin de la famille a déclaré que leur fille avait J’ai vu Sara à l’école avec des coupures et des contusions des mois avant sa mort. Le lendemain, un enseignant avait annoncé que Sara était partie et qu’elle suivait ses cours à domicile, selon le voisin. La jeune vivait avec son père, tandis que sa mère Olga Sharif, 36 ans, qui vit à Yeovil, Somerset, avait un droit de visite. Mme Sharif, qui était avec le père de Sara de 2009 à 2017, a déclaré : « Je n’aurai jamais de conclusion tant que je ne saurai pas ce qui s’est passé et pourquoi. Il ne peut pas se cacher pour toujours. La mère de Sara, Olga Sharif, 36 ans, dit que « sa vie ne sera plus jamais la même » La police de Surrey a également lancé jeudi un nouvel appel à l’information pour tenter de dresser un tableau du mode de vie de Sara dans les mois qui ont précédé sa mort. Le surintendant-détective Mark Chapman a déclaré : « Cela fait maintenant deux semaines que le corps de Sara a été retrouvé et l’impact de sa mort tragique continue d’être profondément ressenti par la communauté locale et plus large, y compris nos officiers et notre personnel. « Nous tenons à remercier les personnes qui se sont déjà manifestées et nous ont rapporté des informations. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })(); Lien source