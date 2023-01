La police espagnole saisit 4,5 tonnes de cocaïne au large des Canaries

La police espagnole a annoncé samedi la saisie de 4,5 tonnes de cocaïne à bord d’un cargo battant pavillon togolais en provenance d’Amérique latine qui a été intercepté au large des îles Canaries.

L'”Orion V”, qui transportait du bétail d’Amérique latine vers le Moyen-Orient, était sous surveillance depuis plus de deux ans et avait auparavant été “contrôlé et fouillé, mais aucune drogue n’a pu être trouvée à l’intérieur, malgré la présence d’indices suffisants”, dit la police.

Une opération conjointe navale et aérienne a finalement permis de localiser mardi la cocaïne, cachée dans un conteneur utilisé pour nourrir le bétail.

L’opération a mobilisé entre autres la Drug Enforcement Administration (DEA) américaine, le Centre d’analyse et d’opérations maritimes des stupéfiants (MAOC-N), les autorités togolaises et la police espagnole.

Les 28 membres d’équipage de neuf pays ont été arrêtés.

L'”Orion V” était similaire à un autre navire battant pavillon togolais, le “Blume”, qui a été intercepté mi-janvier dans la même zone au sud-est des îles Canaries, sur lequel la même quantité de cocaïne a été retrouvée.

Au total, neuf tonnes de drogue ont été saisies en janvier, a indiqué la police dans un communiqué.

La proximité de l’Espagne avec l’Afrique du Nord, une source clé de haschisch, et ses liens étroits avec les anciennes colonies d’Amérique latine, principale région productrice de cocaïne au monde, en ont fait une porte d’entrée vers l’Europe pour la drogue.