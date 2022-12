La police espagnole exclut l’implication de la Russie dans des lettres piégées – médias

Les autorités soupçonneraient qu’une seule personne était responsable de plusieurs colis d’explosifs envoyés vers diverses cibles

Six colis explosifs envoyés la semaine dernière à différentes cibles à travers l’Espagne étaient probablement l’œuvre d’un individu dans le pays, par opposition à un groupe organisé, selon La Sexta, citant les autorités enquêtant sur l’affaire.

La chaîne de télévision dit avoir appris que la police a exclu l’implication des services de renseignement russes et travaille avec “certitude” au motif qu’il s’agissait de l’œuvre de la même personne.

Mercredi, un colis contenant un engin explosif a été livré à l’ambassade d’Ukraine à Madrid, et est parti entre les mains d’un employé, qui n’aurait été que légèrement blessé aux doigts.

À la suite de l’incident, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a ordonné à toutes les ambassades ukrainiennes dans le monde de renforcer la sécurité, tandis que le ministre de la Défense du pays, Aleksey Reznikov, a pointé du doigt Moscou et l’a accusé de terrorisme.

La Russie a nié toute implication et l’ambassade de Moscou en Espagne a souligné sur sa chaîne télégraphique officielle qu’elle “condamne toute menace ou acte terroriste, en particulier ceux commis contre les missions diplomatiques”.

Au cours de la semaine dernière, des colis contenant un engin explosif ont été livrés aux ambassades d’Ukraine et des États-Unis à Madrid, au ministère espagnol de la Défense, à la résidence du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, à un centre satellite de la base aérienne de Torrejon de Ardoz et à l’usine d’armement Instalaza. à Saragosse, qui produit des lance-grenades destinés à l’Ukraine.

Alors que l’enquête est toujours en cours, les autorités ont révélé que toutes les lettres étaient très similaires et livrées dans des enveloppes brunes identiques avec un fil-piège et du matériel explosif que l’on peut trouver dans les magasins de pétards. Les experts examinent maintenant de près l’écriture manuscrite et d’autres détails sur les lettres, dans le but de retracer leur origine, selon le vice-ministre espagnol de l’Intérieur, Rafael Perez.

Il a également expliqué jeudi que les lettres étaient apparemment conçues pour provoquer une éruption soudaine plutôt qu’une explosion, et a suggéré qu’elles ne justifiaient pas d’augmenter le niveau de menace terroriste dans le pays.