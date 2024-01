La police espagnole arrête un suspect dans le meurtre de trois frères et sœurs pour des dettes qui seraient liées à une escroquerie amoureuse

La police espagnole a annoncé lundi avoir arrêté un Pakistanais en lien avec le meurtre de trois frères et sœurs âgés de 70 ans, pour des dettes qui seraient liées à une escroquerie amoureuse en ligne.

Le suspect, âgé de 43 ans, s’était « rendu » dimanche soir, « reconnaissant son implication dans des incidents liés au triple meurtre dans une maison de Morata de Tajuna », indique un communiqué de la police.

Des sources judiciaires ont indiqué que le suspect avait déjà été condamné pour avoir agressé l’une des sœurs.

La police avait retrouvé jeudi les trois corps, partiellement brûlés, gisant en tas à l’intérieur de leur maison, dans le village situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Madrid.

Les voisins ont tiré la sonnette d’alarme après n’avoir pas vu les deux sœurs et leur frère handicapé pendant un certain temps, la police affirmant que leur mort était traitée comme un meurtre lié à une dette présumée.

La police a déclaré lundi que l’homme, désigné uniquement sous le nom de DHFC, était le “principal suspect” dans cette affaire, car il avait “déjà blessé l’une des victimes féminines l’année dernière”, les tribunaux ayant confirmé son arrestation et sa condamnation.

Citant les résidents locaux, Les médias espagnols ont déclaré la tragédie était probablement liée à une fausse histoire d’amour en ligne, les deux sœurs se lançant dans ce qu’elles pensaient être une relation à distance avec deux militaires américains apparents.

On leur a fait croire que l’une était décédée et que l’autre avait besoin d’argent pour pouvoir leur envoyer un héritage de plusieurs millions de dollars, ce qui a amené les sœurs à accumuler d’énormes dettes.

Dans un premier temps, ils ont commencé à emprunter de l’argent à leurs voisins. Le maire de la ville, Francisco Villalain, a déclaré aux médias espagnols qu’ils avaient loué une chambre dans leur maison au suspect pakistanais pour plusieurs mois.

Pendant ce temps, le suspect aurait prêté aux sœurs au moins 55 000 $, qu’elles n’ont jamais remboursés, ce qui l’aurait incité à s’attaquer violemment à l’une des sœurs.

Selon un communiqué du plus haut tribunal de la région de Madrid, il a été arrêté en février 2023 “pour un délit de blessure avec un objet dangereux impliquant l’une des deux femmes décédées”.

Il a été placé en détention provisoire sans caution jusqu’à ce que son affaire soit portée devant le tribunal en septembre et il a été condamné à deux ans de prison, à une amende de 3 150 dollars et à une interdiction de se trouver à moins de 500 mètres de la victime pendant deux ans et six mois.

Mais selon la loi espagnole, toute personne condamnée à une peine de prison allant jusqu’à deux ans pour une première infraction voit automatiquement sa peine suspendue. Elle a donc été libérée après avoir accepté de payer l’indemnisation, indique le communiqué.

Lorsqu’ils ont appelé la police la semaine dernière, les voisins ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu les frères et sœurs depuis avant Noël.

S’adressant aux médias espagnols, ils ont déclaré que la sœur avait demandé à plusieurs reprises à emprunter de grosses sommes d’argent, refusant de croire qu’il s’agissait d’une arnaque et affirmant qu’elle la rembourserait lorsqu’elle recevrait l’héritage de 7,6 millions de dollars.

“Ils ne vous demandaient pas 100 ou 20 euros, ils vous demandaient 5 000 ou 6 000 euros”, avait déclaré vendredi un voisin à la chaîne de télévision publique TVE.

La police n’a pas commenté ces informations.

Les escroqueries amoureuses sont courantes aux États-Unis

Les escroqueries amoureuses ne sont pas non plus rares aux États-Unis, selon à la Federal Trade Commission, et ils ont augmenté ces dernières années.

Le mois dernier, un Texas a été condamné à trois ans de prison fédérale pour son rôle dans une escroquerie amoureuse qui a escroqué une femme du Missouri de plus de 1,1 million de dollars.

En avril dernier, une femme de Floride a plaidé coupable d’avoir trompé un survivant de la Shoah âgé de 87 ans. avec ses économies afin de financer son style de vie luxueux, ont déclaré les procureurs.

Un autre cas concernait une influenceuse ghanéenne des médias sociaux qui avait été rapatriée du Royaume-Uni vers les États-Unis après avoir été inculpée pour son rôle dans une escroquerie amoureuse qui ciblé les Américains âgés.

Dans le cadre d’escroqueries amoureuses distinctes, un homme de New York a été inculpé dans le cadre d’un stratagème visant à tromper les femmes et à les détourner de leur vie. plus de 1,8 million de dollarset une femme en Californie a perdu plus de 2,3 millions de dollars en cinq mois à cause d’une arnaque qui utilisait une fausse application de rencontres comme façade, CBS Los Angeles signalé.