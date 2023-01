La police espagnole arrête un homme suspecté dans une affaire de lettres piégées en 2022

Un homme de 74 ans a été arrêté en Espagne pour avoir posé une série de lettres piégées.

Les bombes visaient les ambassades d’Ukraine et des États-Unis, ainsi que le bureau du Premier ministre et un fabricant d’armes.

La plupart des bombes ont été diffusées.

La police espagnole a arrêté mercredi un homme de 74 ans soupçonné d’avoir envoyé des lettres piégées en novembre et décembre aux ambassades ukrainienne et américaine, au bureau du Premier ministre et à un fabricant d’armes en Espagne, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

L’homme, un citoyen espagnol, a été détenu dans la ville septentrionale de Miranda del Ebro, et la police a effectué des perquisitions à son domicile, a indiqué le ministère dans un communiqué, sans fournir plus de détails.

La police a passé la matinée de mercredi à fouiller son appartement.

Le suspect était toujours à l’intérieur de la maison au moment des perquisitions, ont déclaré des témoins aux journalistes sur les lieux.

L’homme travaillait pour la mairie de Vitoria, une grande ville voisine, avant de prendre sa retraite en 2013, a déclaré un porte-parole de la ville à Reuters.

L’enquête est toujours en cours, a déclaré le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska aux journalistes de Vitoria, refusant de commenter les informations selon lesquelles un groupe militant russe pourrait être à l’origine des attentats.

Grande-Marlaska a dit :

Nous travaillons sur toutes les possibilités. L’enquête est très avancée et nous pouvons vraiment être très satisfaits.

Au total, six colis contenant des explosifs ont été envoyés à des cibles telles que le Premier ministre Pedro Sanchez, des bureaux gouvernementaux, une agence satellite de l’Union européenne et l’ambassade des États-Unis entre le 24 novembre et le 2 décembre.

La plupart ont été désamorcés, bien qu’un employé de l’ambassade d’Ukraine ait été légèrement blessé lorsque l’un des appareils s’est enflammé.

“Tous ces faits avaient le même modus operandi”, a déclaré Grande-Marlaska aux journalistes.

Une source proche de l’enquête a déclaré à Reuters début décembre que tous les colis avaient été postés depuis la ville de Valladolid, à deux heures de route de Miranda del Ebro.

L’arrestation est intervenue trois jours après que le New York Times a rapporté que les enquêteurs se sont concentrés ces dernières semaines sur le Mouvement impérial russe, un groupe radical qui a des liens avec des organisations espagnoles d’extrême droite, en ce qui concerne les lettres piégées. Le groupe serait lié aux agences de renseignement russes.

Les responsables espagnols ont refusé de commenter le rapport, tandis qu’une source judiciaire de haut niveau a nié avoir eu connaissance d’une telle piste d’enquête.