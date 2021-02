La police espagnole arrête un faux agent d’Interpol qui a escroqué et fait chanter des femmes pour qu’elles lui envoient des photos intimes

La police nationale espagnole a identifié et arrêté un homme qui se faisait passer pour un agent d’Interpol pour faire peur aux femmes en lui permettant de prendre des photos d’elles nues, avant de les faire chanter. Des centaines de personnes ont peut-être été victimes de cette ruse.

L’homme de 33 ans a été arrêté dans la région côtière espagnole d’Alicante, ont rapporté dimanche les médias locaux. Il a été arrêté après une opération de piqûre, au cours de laquelle la police a placé un dispositif de surveillance sur un site où l’homme était censé rencontrer sa dernière victime.

L’Espagnol a utilisé un escroquerie à plusieurs étages pour obtenir un effet de levier contre ses marques féminines, selon la police. Premièrement, il a collecté des photos et des données personnelles que les femmes ont laissées sur divers sites de rencontres et les a utilisées pour fabriquer leurs profils sur un site pour adultes. Les femmes ont été faites pour ressembler à des prostituées – une profession qui n’est pas illégale en Espagne, mais qui existe dans une zone grise légale et porte la stigmatisation sociale.

Il les contactait ensuite et se faisait passer pour un agent d’Interpol enquêtant sur la prostitution. Il a promis d’aider à supprimer les faux profils et à protéger les femmes des gangs du crime organisé étrangers, qui se seraient soi-disant intéressés par les «travailleuses du sexe», pour les forcer à le rencontrer en personne.

Les rencontres ont eu lieu dans une zone boisée isolée, a déclaré la police. Là, le suspect a fait pression sur ses victimes pour qu’il lui permette de prendre des photos d’elles nues, soi-disant pour documenter les cicatrices et autres traits distinctifs de leur corps afin de confirmer que leurs images étaient utilisées dans les profils de prostitution. Plus tard, il a menacé d’envoyer ces photos à sa famille et à ses collègues à moins que des images plus intimes ne lui soient envoyées.

La police a remarqué une série de plaintes similaires déposées par des victimes de l’escroc, mais elle n’a pas pu identifier l’auteur jusqu’à ce qu’une femme se méfie de ses fausses informations d’identification d’Interpol et se soit tournée vers les forces de l’ordre espagnoles.

L’opération de piqûre a donné à la police une raison probable d’arrêter l’homme et de fouiller son domicile. Ils y ont trouvé près de 1 200 photos et vidéos de plus de 700 femmes, dont certaines à caractère sexuel, ainsi que d’autres preuves de ses crimes présumés.

La police est en train d’identifier et de contacter les victimes présumées du suspect, qui fait maintenant face à une série d’accusations, notamment la violation de la vie privée, le chantage et l’usurpation de l’identité d’un officier de la loi.

