La police espagnole arrête quatre personnes pour l’effigie de Vinícius Júnior

La police espagnole a arrêté quatre personnes en lien avec un incident au cours duquel un mannequin représentant le footballeur brésilien Vinícius Júnior a été suspendu sous un pont en janvier.

Une enquête pour crime de haine avait été ouverte après qu’une effigie portant le maillot n ° 20 de Vinícius ait été accrochée à un pont devant le terrain d’entraînement du Real Madrid, l’équipe du club du joueur, ainsi qu’une banderole indiquant « Madrid déteste le Real ».

Lundi, les procureurs espagnols ont ouvert une enquête sur des chants racistes lancés contre Vinícius lors d’un match du week-end, alors que le chef de la fédération espagnole de football a admis que le pays avait un problème de racisme.

Le bureau du procureur de la ville orientale de Valence, où le match a eu lieu, enquêtait sur l’incident comme un possible « crime de haine », ont indiqué des sources judiciaires, après que Luis Rubiales de la Fédération royale espagnole de football ait appelé à la tolérance zéro.

Les officiels, joueurs et anciens joueurs du Brésil et d’Espagne ont fait preuve de solidarité avec Vinícius, 22 ans, qui a envisagé dimanche de quitter le terrain après avoir fait face à des railleries racistes de la part des supporters lors de la défaite 1-0 du Real Madrid à Valence en championnat d’Espagne.

« Nous avons un problème de comportement, d’éducation, de racisme », a déclaré Rubiales. « Et tant qu’il y a un fan ou un groupe de fans qui font des insultes basées sur l’orientation sexuelle ou la couleur de peau ou les croyances de quelqu’un, alors nous avons un sérieux problème. »

Valence a déclaré qu’elle avait banni l’un de ses fans à vie et cherchait à en identifier d’autres. « Le club a analysé toutes les images disponibles, travaillant aux côtés des autorités le plus rapidement possible pour clarifier ce qui s’est passé », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Real Madrid a déclaré qu’il condamnait fermement l’incident, qu’il considérait comme un crime de haine. « Ces événements représentent une attaque directe contre le modèle social et démocratique de coexistence de notre État fondé sur l’État de droit », a déclaré le club.

S’exprimant après le match de dimanche, l’entraîneur italien du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que les insultes racistes – dans lesquelles Vinícius a été qualifié à plusieurs reprises de «singe» – ont souligné à quel point «quelque chose de mauvais se passe dans cette ligue».

La ligue espagnole a déposé neuf plaintes officielles similaires pour abus racistes contre Vinícius au cours des deux dernières saisons, dont la plupart ont été abandonnées. Les supporters ont été condamnés à une amende et bannis des stades, mais jusqu’à présent, seul un supporter de Majorque pourrait être jugé pour avoir prétendument insulté racialement le Brésilien lors d’un match.

Le premier procès d’un fan accusé d’abus raciaux dans le football professionnel espagnol devrait avoir lieu à un moment donné cette année dans une affaire impliquant l’attaquant de l’Athletic Bilbao Iñaki Williams, qui a été insulté par un supporter de l’Espanyol lors d’un match en 2020.