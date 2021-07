La police espagnole arrête deux suspects mineurs pour le meurtre très médiatisé d’un homosexuel battu à mort

Les interpellations des suspects mineurs, qui ont été annoncées vendredi par la police nationale espagnole, portent à six le nombre de personnes placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête. Trois personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’affaire mardi et une autre jeudi. Les quatre suspects sont tous dans la vingtaine, a rapporté la police.

Luiz, un homosexuel de 24 ans originaire de la ville d’A Coruna, dans le nord-ouest de la Galice, a été agressé tôt samedi matin. Il est décédé des suites de ses blessures après avoir été transporté à l’hôpital. L’attaque s’est produite à l’extérieur d’une boîte de nuit, où lui et ses amies profitaient d’une chance de faire enfin la fête après la levée des restrictions de Covid-19 pour la vie nocturne dans la région.

C’est Samuel Luiz. Il a été battu à mort par un groupe d’hommes qui ont également crié des insultes homophobes pendant l’attaque. Personne ne devrait jamais être assassiné pour sa sexualité #JusticePourSamuelpic.twitter.com/yhV5QBxEuI – Magazine Licorne (@unicornzine) 8 juillet 2021

Selon les témoignages, Luiz était sur un appel vidéo, qu’un couple a pris pour lui en les enregistrant. Une dispute chargée d’émotion qui a suivi a rapidement dégénéré en un passage à tabac brutal de 15 minutes, au cours duquel le jeune homme aurait été pourchassé par plusieurs assaillants injurieux.

Les amis de la victime ont qualifié l’incident d’attaque haineuse homophobe. Les enquêteurs de la police se sont abstenus de faire des déclarations sur le mobile du meurtre, affirmant qu’ils examinaient tous les scénarios.

La mort s’est produite le week-end de la fierté et a déclenché une fureur à l’échelle nationale, avec des manifestations de masse organisées lundi dans de nombreuses villes espagnoles. Le plus grand événement dans la capitale Madrid a attiré des milliers de manifestants qui ont demandé justice pour Luiz et la protection de la communauté LGBT contre les crimes de haine.

⚠️Que se passe-t-il en Espagne en ce moment ? 🇪🇸 🏳️‍🌈 (fil) #justiciaparasamuelpic.twitter.com/L0qPqXwswI – Adrian Bono (@AdrianBono) 5 juillet 2021

La famille de Luiz a demandé aux militants de ne pas transformer sa mort en une « affaire flagrante » et a déclaré qu’ils voulaient simplement que justice soit rendue. Son père, Max Luiz, a demandé aux supporters de faire un don de nourriture à la Croix-Rouge, affirmant que cela aurait rendu son fils heureux, et beaucoup ont accédé à sa demande.

Selon les médias, le jeune homme est né au Brésil et a déménagé en Espagne à l’âge d’un an. Il étudiait la médecine pour devenir dentiste et travaillait comme assistant dans une maison de retraite, lorsque sa vie a été tragiquement écourtée.

