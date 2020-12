Les autorités à la recherche d’une Britannique disparue lors d’une randonnée dans les Pyrénées envisageraient la possibilité qu’elle ait délibérément disparu parce que son mode de vie nomade était sur le point de prendre fin.

Esther Dingley et Dan Colegate voyageaient dans toute l’Europe depuis 2014 et elle devait revenir d’une randonnée en solo le 2 décembre.

L’homme de 37 ans a entrepris une randonnée du Port de la Glère au Port de Venasque, un trek qui suit la frontière entre la France et l’Espagne, selon la police locale.

Le capitaine Jean-Marc Bordinaro de la gendarmerie française de Saint-Gaudens a déclaré au Times: « Esther Dingley voulait continuer son mode de vie actuel, ses voyages en camping-car et ses activités sportives dont la randonnée, tandis que Daniel Colegate semble un peu fatigué de ce nomade. la vie. »

Il a ajouté: « Esther Dingley voulait-elle partir seule pour vivre sa vie et organiser sa propre disparition? Il n’y a rien qui nous permette d’éliminer cette théorie de travail. »

Un porte-parole de l’organisation caritative pour personnes disparues LBT Global, qui assiste M. Colegate, a déclaré au Times « qu’il n’y a absolument aucune indication que (Mme Dingley) cherchait » une autre vie « ».

M. Colegate a déclaré dans un message sur Facebook le 1er décembre que « l’opinion dominante » des autorités était que Mme Dingley n’était pas dans les montagnes à la suite de recherches approfondies.

Elle figure désormais sur la liste des nationaux disparus en Espagne et son dossier a été transmis à « une unité judiciaire spécialisée en France », a ajouté M. Colegate.

«Dans l’état actuel des choses, Esther est désormais répertoriée comme une affaire nationale de personnes disparues en Espagne et l’affaire a été transmise à une unité judiciaire spécialisée en France.

« Cela signifie qu’ils examineront d’autres options au-delà d’un accident de montagne. »

M. Colegate a déclaré qu’il était « très reconnaissant » pour les efforts considérables des équipes de secours en Espagne et en France, qui avaient utilisé des hélicoptères, des chiens et un drone.

« Bien que ce soit un développement terrifiant à bien des égards, j’essaie de me concentrer sur le fait que cela laisse la porte ouverte pour qu’Esther puisse encore rentrer à la maison », a-t-il déclaré dans le post.

«Elle était tellement heureuse et joyeuse la dernière fois que nous avons parlé, je ferais n’importe quoi pour voir son visage et la tenir maintenant.

Le couple, de Durham, a commencé à voyager après que M. Colegate eut un grave problème de santé et avait documenté leurs aventures en camping-car en ligne.

Un porte-parole du Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a précédemment déclaré que son personnel « soutenait la famille d’une femme britannique portée disparue dans les Pyrénées et était en contact avec les autorités françaises et espagnoles ».